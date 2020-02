Grande Fratello Vip, tra Valeria e la Elia prime scintille per colpa di... Aristide!

Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il momento della prima litigata tra Valeria Marini e Antonella Elia . Il pomo della discordia è stato Aristide Malnati, conteso dalle due donne. Valeria gli propone di insegnarli a fare il Delfino in piscina e Antonella risponde: "Se vai in piscina con lei con me hai chiuso". La Marini: "Perché sei così castrante?"

La discussione inizialmente sembra viaggiare sul filo dell'ironia, ma a un certo punto i toni si alzano e la cosa trascende. "Tu non sei simpatica Valeria - affonda Antonella -. Tu pensi di essere chissà che e non sei niente. Questa è la mostruosità della cosa". Valeria: "Ecco, tiri fuori la cattiveria che c'è in te. Poi vedrai quando esci!". Antonella ribatte: "Ma quando esco sti cacchi!". La Marini l'accusa di prendersela con le donne, Antonella risponde che non è così con tutte.

Per fortuna interviene Antonio a stemperare: "Sapevo che emanavi fascino - dice rivolto ad Aristide -, ma non fino a questo punto. Adesso mi vado a chiudere nella sauna perché mi hai proprio surclassato!". Anche Valeria in realtà sdrammatizza ("io stavo scherzando") ma Antonella non raccoglie la mano tesa: "Io invece facevo sul serio!". E quando Valeria le dice: "Dovresti fare un po' di psicanalisi" lei si alza spazientita e se ne va: "Mamma mia che palle! Ci mancavi proprio in casa!". Valeria rimarca l'astio di Antonella nei confronti della donne, Aristide prova a difenderla: "E' da tanto che siamo nella Casa... io ho conosciuto l'Antonella della sauna ed è fantastica".

