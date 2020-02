Clizia dopo la squalifica: "Ho vinto comunque grazie a Paolo"

"Io ho vinto grazie a te". Le parole di Clizia Incorvaia commuovono Paolo . Dopo la squalifica per le frasi su Buscetta l'influencer ripercorre le sue settimane nella Casa del " Grande Fratello Vip ". Ma ha qualcosa da dire soprattutto a Ciavarro : "Accetto di bere con te le due birrette a Fregene, avevo sempre detto che ti avrei fatto sapere...", gli dice in lacrime.

"E' un epilogo strano - prosegue Clizia - il mio cuore ha ripreso a battere e non credevo che fosse più possibile". La risposta di Paolo non si fa attendere: "E' così anche per me". A questo punto Alfonso Signorini chiede: "C'è un futuro fuori da qui?". Ciavarro non ha dubbi: "Assolutamente sì".

