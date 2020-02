Grande Fratello Vip, tra Denver e Ciavarro faccia a faccia chiarificatore

Domenica di chiarimenti dentro la Casa del Grande Fratello Vip . Dopo la puntata di venerdì sera infatti la tensione si taglia con il coltello e il duro scontro avuto da Clizia e Denver sabato non ha fatto che alimentare il nervosismo. Paolo prova allora a confrontarsi con Andrea per capire cosa sia successo. "La tua sembra una strategia per non prendere una decisione" gli dice, e Denver ribatte: "Certo, ma io potrò avere delle preferenze?".

Ma non è solo il litigio con Clizia a far star male Denver. Anzi, Andrea è rimasto molto colpito dallo scontro con Zequila. “Il mio malessere si è accentuato anche per lui, mi ha accusato di non averlo difeso e per me è stato il mio punto di riferimento dal primo giorno" spiega a Paolo. “Sinceramente sono più preso dalla lite con lui che con Clizia - aggiunge -, ma non voglio che si sminuisca il rapporto con lei o con te, ma capisco se non vuole più parlarmi o chiudere il rapporto”. Paolo prova a rincuorarlo: “Ma questo non esiste, anche io sono rimasto deluso perché non mi aspettavo che la votassi, però io ho la mia testa pensante”.

Grande Fratello Vip, Asia fa la sirenetta nella vasca Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 leggi dopo slideshow ingrandisci Momenti di relax nella Casa del Grande Fratello Vip per Asia, una delle tre bellezze che lunedì si giocheranno la possibilità di diventare concorrenti a tutti gli effetti. Nell'attesa, cosa meglio di rotolarsi nella vasca?

Dall'altra parte Teresanna prova a convincere Antonio a chiarire le cose con Andrea. Per Zequila il ragazzo ha esagerato alzando la voce senza motivo. "Non è vero, si è alzato di scatto perché vi a sentito parlare in piscina ma è stato molto rispettoso" prova a dire lei per smorzare i toni. "E allora non hai sentito bene, sono rimasto molto deluso e non dico bugie" ribatte Antonio. Teresanna però no nsi dà per vinta e cercare di riportare un po' di serenità. "Anche io sono impulsiva e lo capisco, quel ragazzo è stato davvero male, oggi mettiamoci a tavola insieme".

