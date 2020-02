Grande Fratello Vip, tra Clizia e Paolo Ciavarro un confronto sotto le lenzuola

Lui cerca di consolarla, la stringe a sé, la coccola, ma lei gli volta le spalle. Fa resistenza e pare amareggiata. “Te l’ho spiegato mille volte che io non pensavo di vivere una cosa del genere con tutte le differenze che abbiano e che hanno detto anche i tuoi genitori” ma subito Paolo, baciandola, risponde “Lo so che tu hai molte cose in più da perdere di me, ma non ci devi pensare, conta solo quello che sentiamo”. Ma Clizia aggiunge “Vorrei essere a cuore leggero come te, penso dieci volte in più, alla fine io non conosco te e tu non conosci me, lo avevi detto anche tu” mentre il giovane deciso esclama “Ma che provocazione è? Per me esiste una sola realtà, i sentimenti sono gli stessi fuori o dentro, poi tu pensala come vuoi”.