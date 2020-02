"Grande Fratello Vip", scoppia la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

LEGGI ANCHE > Grande Fratello Vip, tra Valeria e la Elia prime scintille per colpa di... Aristide!

"Questa è pazza! Grande Fratello mi ha messo le mani addosso, mi hai dato una spinta e mi ha fatto male al seno", ha reagito la Marini. "Non l'hai sentito perché hai solo plastica nelle tette, Non ne posso più, non è possibile", le ha urlato dietro la Elia. Molti degli inquilini della Casa hanno cercato di allontanare le due, cercando di calmare gli animi infuocati.

Lo scontro è divampato durante la scrittura della sceneggiatura per la regia del film “Storia di amore e passione nella Casa del Grande Fratello”. Valeria, rivolgendosi al suo gruppo, aveva esclamato: “Allora per scrivere la scena la facciamo fare ad Aristide?”. Ma tra Valeria e Antonella non corre buon sangue e con il passare dei giorni la tensione era già salita alle stelle. Tutto è iniziato quando le due inquiline hanno discusso animatamente per accaparrarsi l’amicizia proprio di Aristide, nascondendo dietro un banale pretesto un’antipatia ben più radicata.

Poi un altro episodio esplosivo è stato quando Antonella si era vestita da perfetta sirenetta per gli scatti del calendario di Grande Fratello Vip, con Valeria che non ha risparmiato battutine verso la sua rivale, chiamandola Baby Jane e Bambola Assassina. La reazione dell’ex ragazza di Non è la Rai è stata pronta: “Stai a sbraitare da un’ora, stai dando i numeri? Guarda che io ti vengo vicino e ti zittisco subito!”. Poi la Elia ha sollecitato Aristide e Antonio, urlando: “Ragazzi però difendetemi un attimo, io non posso impazzire, ora ho due corvi sulle spalle, non posso vivere così, zittitela un attimo quell’imbecille! Io le salto al collo”,

TI POTREBBE INTERESSARE: