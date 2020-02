Grande Fratello Vip, Sara mette nel mirino Denver: "Mi piace"

LEGGI ANCHE: Clizia dopo la squalifica: "Ho vinto comunque grazie a Paolo"

La rivelazione della Soldati arriva nel cuore della notte, parlando con Antonella, Asia e Paola. E se da una parte le prime due la incoraggiano cercando di spingerla tra le braccia del modello, la Di Benedetto, forse vedendo la cosa da punto di vista di una persona fidanzata, prova a frenare, mettendo sul tavolo i pro e i contro.

"Non lo so, sono in mezzo a due fuochi, da un lato mi piacete troppo insieme, dall’altra rispetto il fatto che è fidanzato” dice. Però i dubbi sembrano durare pochi minuti: "Però sai che ti dico? Se ti piace nessuno può toglierti la possibilità di provarci". Cosa che in realtà Sara ha già iniziato a fare. La Soldati infatti ammette di essersi già mossa per sondare il terreno. "Già gli faccio delle moine e vedo che mi guarda, poi mi piace perché è timido, è diverso dagli altri uomini". Asia poi espone una sua teoria per togliere anche gli ultimi dubbi a Sara. "Secondo me non è fidanzato, l’ha detto solo per difendersi dalla storia di Elisa".

Nella stanza arriva anche Valeria che, messa al corrente dell'argomento della conversazione, dice la sua senza tentennamenti: "Lo devi sedurre". Si prospetta una settimana davvero caliente.

Tutt''altro spirito per Paolo, che non si dà pace per l'uscita della sua Clizia. "Non ci posso pensare che sta fuori" dice confidandosi con Fabi. "E' stato giusto così, lei è forte". Testi pensa che la decisione del Grande Fratello sia stata giusta e che Clizia abbia capito il suo errore. "Qui psicologicamente è dura - sottolinea Paolo -. Non stavo così da parecchio tempo, come ha detto ieri io e lei abbiamo vinto".

