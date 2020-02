"GF Vip", Teresanna, Sara, Asia e Fabio sono in nomination

Sono quattro i concorrenti finiti in nomination nella quattordicesima puntata del "Grande Fratello Vip": si tratta di Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi. Come spiegato da Alfonso Signorini, nessuno di loro uscirà. Chi non verrà salvato andrà automaticamente in nomination nella puntata successiva, in onda lunedì 2 marzo.

Non è stata una puntata facile quella di lunedì 24 febbraio: dopo l'annuncio ai concorrenti dell'arrivo del coronavirus in Italia, il gioco ha visto due abbandoni. Clizia è stata squalificata per delle frasi rivolte ad Andrea Denver, l'altro addio è stato quello di Andrea Montovoli che ha deciso di lasciare la Casa perché stanco. Per due addii, ci sono stati due ingressi: i due nuovi inquilini sono Valeria Marini e Sossio Aruta.