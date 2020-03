Gonzalo Higuain in lacrime a "C’è Posta per Te"

Gonzalo Higuain protagonista a "C’è posta per te". L’attaccante della Juventus è stato chiamato da Mario come "regalo" per i figli Armando, Jessica e Samuele, ai quali ha voluto chiedere scusa per non essere stato un padre presente.

"Voglio dire grazie ai miei figli per avermi dato la dignità di un essere umano, ma anche perdono per la mia assenza", ha spiegato l’uomo che per poterli mantenere e garantirgli una vita dignitosa è dovuto emigrare in Germania per lavoro. Un’assenza che ha costretto i tre ragazzi a crescere in fretta.



"Quando è nata mia figlia la mia vita è cambiata. La loro è una storia meravigliosa, io non ho passato neanche il 3% di quello che hanno vissuto loro", ha spiegato l’attaccante bianconero che commosso si è poi rivolto a Maria De Filippi: "Quello che mi piace di questo programma è che tira fuori la sensibilità delle persone".

Alla fine, come consuetudine, sono arrivati i doni portati dal "Pipita" che ha tra i tanti regali ha consegnato ai tre ragazzi anche un portafoglio con un aiuto economico per affrontare le spese della gelateria di famiglia aperta dai tre fratelli nel 2018.