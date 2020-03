Stefano e Belen complici dello show di Pio e Amedeo per le nozze di Gabriele

Commozione, ma soprattutto tante risate durante l’ultima puntata di "C’è Posta per Te". A movimentare la trasmissione condotta da Maria De Filippi ci hanno pensato Pio e Amedeo, arrivati in studio per accompagnare Gabriele, già ospite della scorsa edizione quando riuscì (sempre grazie al duo comico) a farsi regalare un’auto da Mario Balotelli.

Il ragazzo, fratello di Amedeo, ha deciso di sposare la compagna Giorgia e di avere come testimoni di nozze Belén Rodriguez e Stefano De Martino.



La scelta è tutt’altro che casuale, come spiegano Pio e Amedeo che hanno messo in piedi uno sketch tutto da ridere per far comprare alla showgirl e al marito cucina, bomboniere e anello per i futuri sposi. "Noi volevamo chiamare una coppia più ricca di voi, perché tu hai i soldi ma Stefano è precario", ha scherzato Amedeo rivolgendosi a Belen.

Non è mancato poi anche un momento più serio in cui il comico, sottolineando l'invalidità del fratello Gabriele (il ragazzo ha un problema alla mano ndr), ha parlato delle difficoltà degli invalidi di trovare lavoro nel nostro Paese.



Alla fine, tra una risata e l’altra e nonostante il tentativo di spoiler da parte di De Martino, è arrivata la tanto attesa proposta di matrimonio: "A me è sempre mancato qualcosa, ma da quando ci sei tu non mi manca più nulla. Allora te lo vorrei chiedere ufficialmente: la mano". Immediato è arrivato il sì della ragazza commossa ma anche divertita.

"Hai trovato un ragazzo d’oro, ma l'affare lo ha fatto Amedeo", ha scherzato De Martino a cui, da buon testimone, è toccato pagare il conto al posto del fratello del promesso sposo.