Belén Rodriguez: “Il matrimonio? Non è in programma ma se Stefano me lo chiede...”

Belén Rodriguez non ne può più di flash e copertine e dice basta ai paparazzi. “Voglio davvero farmi da parte”, dice al telefono in diretta a "Mattino Cinque" la bella argentina, raccontando le difficoltà vissute per anni per l’assedio continuo dei fotografi sotto casa.

“Non mi sono mai accordata con loro, potrei fare mille cose per far parlare di me, ma non voglio, non ho più l’età, ho deciso oggi come mamma e come signora di farmi da parte, per la mia serenità”, spiega Belén. La show girl ha poi smentito la notizia di imminenti nozze bis con Stefano De Martino: “Non è vero che stiamo cercando la location, non è in preventivo, ma se un giorno mio marito me lo chiede… dirò di sì”.