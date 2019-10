De Martino fa 30 anni, festa con Belen e tutta la famiglia a Napoli

Il 30esimo compleanno di Stefano De Martino meritava di essere festeggiato in modo speciale. E così il ballerino e Belen hanno trascorso una giornata al mare tra gite in barca, bagni di sole, pranzo all'aperto, cena di lusso e musica a Napoli. Siparietti romantici con la Rodriguez, teneri momenti con il figlio Santiago, risate e divertimento in famiglia. Veronica e Mariarosaria perfettamente in sintonia, come pure i nonni Gustavo ed Enrico.