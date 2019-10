Per Belen e De Martino prove di matrimonio

Per Belen Rodriguez e Stefano De Martino l'amore va a gonfie vele. Il settimanale "Chi" li ha fotografati durante una giornata spensierata trascorsa in famiglia, con i rispettivi clan finalmente riuniti. In barca con loro in Costiera Amalfitana ci sono Veronica e Gustavo, mamma e papà della showgirl, e Enrico e Mariarosa, genitori del ballerino, oltre ai fratelli di lui e al piccolo Santiago .

I Rodriguez e i De Martino hanno trascorso insieme la festa dei nonni, il 2 ottobre, e hanno festeggiato il compleanno di Stefano (nato il 3) tra gite in barca e cene gourmet al ristorante, con tnto di fuochi d'artificio. Per loro sorrisi, coccole e giochi a bordo dell'imbarcazione che porta il nome del più piccolo di casa.

Ora che sono ritornati insieme, Belen e suo marito sembrano non essersi mai lasciati: sono innamorati come due piccioncini, si scambiano sguardi dolci, si cercano, si stringono forte l'uno all'altra. La famiglia è unita come non lo è mai stata, e presto la Rodriguez e De Martino potrebbero tornare a dirsi sì, per confermare ancora una volta il grande sentimento che li lega.