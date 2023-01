"Amici 22": le puntate in pillole

PRIMA PUNTATA - Tanti gli ospiti in studio, tra ex allievi della scuola e personaggi dello spettacolo: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito. Superospite musicale Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione del talent, che presenta il suo “Stai bene su tutto”, nuovo singolo uscito per l’etichetta indipendente 21co. Dopo le esibizioni e l'assegnazione delle maglie restano due banchi vuoti... A chi andranno?

SECONDA PUNTATA - Nella seconda puntata di "Amici" sono stati ospiti Annalisa, che ha cantato il suo singolo "Bellissima", e Ornella Vanoni che è stata giudice dell'esibizione dei cantanti (che ha premiato Cricca e Federica). Federica Gentile ha stabilito che l'inedito "Universale" di Aaron è il brano più radiofonico della scuola e ha vinto la produzione del proprio pezzo. Giuseppe Giofré è stato il giudice sia per la classifica del ballo generale (vinta da Samu) che per un contest in collaborazione Marco Mengoni, che ha premiato Ludovica.

TERZA PUNTATA - NDC vince la gara delle cover giudicata da Achille Lauro mentre gli ultimi piazzati, Piccolo G e Niveo, andranno in sfida immediata perché devono scontare un provvedimento disciplinare per essere usciti dalla scuola a fumare, contravvenendo al regolamento. Wax si salva nella sfida e rimane nella scuola. Ludovica vince la gara di ballo ma poi è al centro di una polemica per essersi rifiutata di svolgere un compito assegnatole dalla prof Celentano per testare la sua femminilità e sensualità. Ospiti della puntata sono stati i Pinguini Tattici Nucleari.

QUARTA PUNTATA - Ospiti della puntata Sangiovanni, che ha presentato il suo nuovo singolo, Diana Del Bufalo, protagonista del musical "Sette Spose per Sette Fratelli" e Giorgia che ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara dei cantanti. In sfida vanno Andre e Niveo per il canto. Rita rischia di essere sostituita da Claudia, che ha perso la sfida con Gianmarco, ma rimarrà in casetta per una settimana. Wax vince la gara di inediti.

QUINTA PUNTATA - Maria De Filippi introduce la novità di quest'anno: il banco del pubblico. Grazie alla possibilità offerta dal nuovo meccanismo, Asia potrà avere la possibilità di restare nella scuola nonostante la sfida sia stata vinta da Claudia, new entry tra gli allievi. Anche Tommy Dali vince il duello contro Linar e la sua felpa è confermata. La gara di cover, giudicata da Loredana Bertè, è vinta da Aaron mentre Jacopo Tissi decreta Ramon come vincitore di quella di ballo.

SESTA PUNTATA - Ospiti della puntata Alex, che ha presentato il nuovo album "Ciò che abbiamo dentro" e Nek per giudicare la gara di cover dei cantanti. Il ballerino Sebastiano torna ad Amici per valutare i ballerini nell'improvvisazione, mentre Eleonora Abbagnato li giudica sulle coreografie. Rita e Andre vincono la sfida contro gli esterni e mantengono il banco.

SETTIMA PUNTATA - Asia abbandona il programma per il risultato del televoto. Andre mandato in sfida immediata da Zerbi nel mezzo della gara cover, non ce la fa e viene eliminato: al suo posto entra Ascanio. Samuel arriva ultimo nella gara di ballo e rischia l'eliminazione. Ospite della puntata Giordana Angi.

OTTAVA PUNTATA - Ultimo classificato nella gara di ballo è Gianmarco, a serio rischio. Ospiti della puntata Marco Mengoni, che ha presentato il nuovo singolo “Tutti i miei ricordi”, e Cristiano Malgioglio giudice della gara di cover.

NONA PUNTATA - Cantanti e ballerini sono chiamati a sfidarsi per potersi esibire in diretta durante la finale di "Tu sì que vales". Ad aggiudcarsi il premio speciale sono Aaron e Gainmarco che conquistano i giudici Michele Bravi, Stash, Beppe Vessicchio e la coreografa e ballerina Irma Di Paola. Giorgia, che ha presentato il nuovo singolo, e Alessandra Amoroso, che ha lanciato il tour, sono le ospiti della puntata.

DECIMA PUNTATA - Rudy Zerbi e Alessandra Celentano chiedono alla produzione di stilare una classifica degli allievi (di canto e ballo) e mandare in sfida immediata gli ultimi classificati. In sfida finiscono la ballerina Claudia, che perde contro l'esterna Isobel, e il cantante Ascanio che cede il banco alla rivale Angelina. Angelina è figlia d'arte: i suoi genitori sono infatti Mango e Laura Valente.

UNDICESIMA PUNTATA - Una puntata che vede tutti i ragazzi messi in discussione a causa di un problema disciplinare: l'ordine e la pulizia nella casetta sono veramente a livelli di guardia. Dalle gare di canto e di ballo escono classifiche che determinano chi sarà salvo e invece chi rischia la sfida o l'eliminazione. Alla fine finiscono in sfida immediata il cantante NDC e i ballerini Gianmarco e Mattia. NDC e Mattia si salvano, mentre per Gianmarco la Celentano, il cui voto sarebbe decisivo, chiede di congelare la sfida in attesa di chiarirsi le idee. Ospite della puntata Irama, che ha cantato "A L I".

DODICESIMA PUNTATA - Sia Giammarco che Samu vincono la sfida e restano nella scuola. Maria De Filippi mette in palio un'esibizione durante la serata di Capodanno di Canale 5 per i vincitori della gara di canto e ballo: a conquistarla sono Angelina e Cricca (primi a parimerito) e Rita. Sfida immediata per Tommy Dali e Piccolo G, vinta da entrambi. Ospiti della puntata, Il Volo e Anbeta Toromani.

TREDICESIMA PUNTATA - Ad "Amici 22" nuova eliminazione: la ballerina Ludovica, ultima nella classifica generale, è stata mandata via dal suo professore Emanuel Lo. Dopo la scoppiettante puntata della scorsa settimana, tra provvedimenti disciplinari e sorprese, anche nei confronti degli studenti, anche questo tredicesimo appuntamento con la scuola dei talenti di Maria De Filippi è stato ricco di novità. Ospiti d'onore Achille Lauro e Emma Marrone, che è stata chiamata a giudicare le performance dei cantanti.

QUATTORDICESIMA PUNTATA - Manca poco alla pausa natalizia e alcuni professori hanno chiesto alla produzione di utilizzare questo tempo per lavorare insieme ad alcune aspiranti allieve. Raimondo Todaro ha notato ai casting Aurora e vorrebbe capire il potenziale della danzatrice di latino-americano, Emanuel Lo vorrebbe lavorare con la ballerina Vanessa, mentre Lorella Cuccarini è rimasta colpita dalla cantante Valeria.

QUINDICESIMA PUNTATA - Nel talent presentato da Maria De Filippi Ramon è il primo allievo a ricevere la maglia del serale. Due le eliminazioni: tra i ballerini Rita, ultima nella classifica generale dei voti assegnati in puntata. Tra i cantanti, lascia la scuola Cricca, mandato in sfida da Rudy Zerbi. Nella puntata alcuni nuovi ingressi ufficiali: Valeria, Vanessa ed Eleonora.

SEDICESIMA PUNTATA - I comportamenti riprovevoli della notte di Capodanno hanno portato la produzione di "Amici 22" a decidere, come provvedimento disciplinare di mandare in sfida immediata Tomy Dali, Valeria, Wax, Ndg, Valeria, Maddalena e Samu. Il primo viene eliminato da Rudy Zerbi, la seconda esce a seguito di una sfida con Cricca, eliminato nel corso della scorsa puntata e riammesso in via del tutto eccezionale. Angelina e Isobel arrivano prime nelle gare rispettivamente di canto e ballo, ma nessuna delle loro insegnanti concede loro la maglia del serale. Ospiti Alessandro Cattelan, in veste di giudice, e Deddy che ha presentato il suo singolo.

DICIASSETTESIMA PUNTATA - Nel diciassettesimo appuntamento con il talent di Maria De Filippi viene assegnata la seconda maglia per il serale che va alla ballerina Isobel. Tra gli ospiti Gerry Scotti, Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Simona Tribuna. La guest star musicale è stato invece il rapper Ernia. Dopo il caos degli eventi di Capodanno, sei concorrenti sono stati messi in sfida diretta. Tra questi c’è Samu. Alessandra Celentano intanto ha deciso di prendere Paky, sfidante di Samu, e aggiungere, quindi, un banco.