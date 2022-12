"Amici 22", nuova eliminazione: Ludovica mandata via da Emanuel Lo

Si comincia subito con la presentazione dei giudici della puntata. A giudicare i ballerini tre ex insegnanti della scuola, Veronica Peparini, Garrison Rochelle e Kledi Kadiu. Maria De Filippi annuncia con un video anche chi sarà la giudice/ospite della gara di canto, ovvero Emma Marrone, reduce del nuovo singolo e del docu-film "Sbagliata Ascendente Leone" disponibile su Prime Video.

In studio anche Rebecca Staffelli, speaker di Radio 105 a rappresentare tutte le radio Mediaset.Radio Mediaset lancerà anche un web radio dedicata ad Amici.

Grande opportunità per gli allievi durante questa puntata. Per il ballo i primi tre classificati incontreranno una rappresentante della World of Dance Italy, la più grande community di urban dance nel mondo, uno di loro vincerà la possibilità di fare un audizione per un provino per il videoclip di una pagina urban internazionale. Dopo il provino, uno di loro ballerà nel videoclip World of Dance, pubblicato sul canale ufficiale della World of Dance, mentre chi vince tra i cantanti avrà l’opportunità di sottoporre un inedito ai più conosciuti produttori pop del momento per una produzione musicale.





Gare di ballo e canto

Il primo ballerino ad esibirsi è Mattia, in un passo a due sulle note di Take You Dancing. Il primo cantante a presentare il suo inedito, invece, è Aaron, con Baciami e ballami, scritto da lui. Emma si complimenta con Aaron: “Sei molto comunicativo”.

Nessuno dei giudici può dare delle votazioni, ma solo giudizi.

E' la volta di Megan, che esegue la sua coreografia dopo la dimostrazione eseguita da Giulia Stabile. Ottimo il giudizio di Veronica Peparini: “Una ballerina come Megan, non me la farei scappare”.

Si torna al canto con Wax che si esibisce con il suo inedito "Storie", che Emma apprezza: “Un bel pezzo, una canzone molto personale”.



Di nuovo un ballerino in pista e c'è Gianmarco che si esibisce sulle note di How Long e regala una rosa alla Celentano (Maria De Filippi ironizza dicendo: “E’ la prima che riceve da anni!”). Garrison gli fa i complimenti.

E' il turno di Federica per il canto. La cantante si esibisce nel suo inedito "Ventisei modi" e riceve i complimenti sia di Emma sia di Rebecca Staffelli, che la definisce molto "radiofonica".

Tocca a Isobel, la cui coreografia viene mostrata da Elena D’Amario. Garrison le fa dei super complimenti: "Così si balla, riempi il palco... sei una vera ballerina".

Quando Cricca canta "Se mi guardi così, Emma gli dice: "E' un pezzone, mi piace come usi la tua voce, in maniera libera e naturale".

Per la danza tocca a Samu, che viene giudicato da Kledi: "Hai una bellissima personalità, sei preciso, pieno di fuoco... mi sei piaciuto".

Torna il canto con NDG che raccoglie i complimenti di Emma, la quale si complimenta con tutti i ragazzi: “Sto sentendo inediti pazzeschi”. La canzone parla di tradimenti ed Emma gli dà un cinque: “Ti capisco”.

Veronica fa i complimenti a Maddalena che balla su un brano di Arisa: "Sei una bravissima ballerina, si vede la tua anima quando balli".

Piccolo G si esibisce con un pezzo dal titolo "Acquario". Emma si complimenta e dice: "Sei bravo..."

Ludovica si esibisce sulle note di "Come come". E e intanto Maria De Filippi annuncia il sesto e il settimo posto della classifica dei ballerini: Ludovica è sesta mentre Mattia è settimo. Per loro, niente provini.

Poi c'è Tommy Dali, che canta "Finisce bene. Il cantante è settimo e, quindi, non potrà lavorare con un produttore.

Rita è la prossima ballerina. I giudizi per lei non sono di entusiastici. Anche lei non entra nella terzina vincente, infatti è ottava nella classifica parziale.

La gara continua con Niveo, che canta la sua "Sui sedili della metro", nella classifica parziale è ottavo. E con Samuel che balla "Diamonds" di Josef Salvat", ma riceve qualche critica da Kledi, che lo trova ancora troppo imperfetto: la sua posizione è sesto, fuori dai vincitori, ma lui è molto soddisfatto.

Si torna al canto ed è la volta di Angelina, che canta "Voglia di vivere" e che Emma trova "Uhaoo... catturi l'attenzione dal primo all'ultimo secondo".

Ramon fa una variazione classica ed è l'ultimo ballerino ad esibirsi.



Ecco la classifica parziale del canto: Angelina, Cricca, Piccolo G, Wax, Aaron, NDG, Federica, Tommy, Niveo. I primi tre avranno accesso ai produttori per esibirsi con il loro inedito.

Ecco la classifica del ballo: Isobel, Gianmarco, Ramon, Maddalena, Megan, Samu, Samuel, Ludovica, Mattia, Rita. Anche in questo caso saranno Isobel, Gianmarco e Ramon a contendersi il video per il World of Dance.

Le proposte di Alessandra Celentano

La maestra Celentano ha chiesto alla produzione di stilare una nuova classifica generale per i ballerini, che prende in considerazione tutte le prove a cui gli allievi si sono sottoposti in questi mesi e di eliminare l'ultimo in classifica, che nella classifica parziale è Rita, e che lei vorrebbe eliminare. La ballerina viene difesa da tutti e nessuno vorrebbe uscisse dalla scuola.

La Celentano ha chiesto anche l’abolizione del banco del pubblico”. La prima richiesta non è stata accolta, la seconda sì. Il banco del pubblico non esiste più.

Alessandra Celentano, però, vuole sapere ugualmente chi è ultimo nella classifica generale e se Rita sarà ultima, andrà a casa.

Come risultato, la classifica vede sempre al primo posto Isobel, allieva proprio della Celentano, mentre all’ultimo Ludovica, allieva di Emanuel Lo, il quale ha potere di decisione sulla sua ballerina e decide di eliminarla, a prescindere dalla classifica, perché riscontra in lei una certa fatica a fare dei miglioramenti: "Io so che tu puoi trovare il tuo mondo fuori".



La De Filippi dà un compito per i cantanti per la prossima puntata, cantare una cover riarrangiandola, il giudizio sarà dato sulla base dell’interpretazione. La dimostrazione è di Angelina, che al piano esegue una personale e intima versione di "Alba chiara".



Un compito per Samu che riconsegna la maglia al maestro Emanuel Lo e ora si mette alla prova con un compito assegnatogli della maestra Celentano e basato sulla sensualità. Emanuel Lo gli fa i complimenti e il ballerino riconquista la maglia.



Maria De Filippi presenta il super ospite, Achille Lauro, che si esibisce nel suo ultimo singolo "Che sarà".

Esibizione extra per Mattia e Oreo Challenge vinta da Maddalena.