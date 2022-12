"Amici 22", Rudy Zerbi punisce (di nuovo) Tommy Dali e Piccolo G: la loro reazione

In casetta, Tommy e Piccolo G si confrontano sulla questione e quello più in crisi sembra essere Dali.

"Finché leggo una bontà di fondo, io sto bene... non lo fa con cattiveria", spiega Piccolo G riferendosi a Zerbi e alla punizione. "Tu piaci molto a Rudy", continua rivolgendosi al suo collega e rivale: "Purtroppo però quando vedono che sbagliano ci mettono alla prova". Ma pur ammettendo che le punizioni sono giuste, Tommy confessa di trovarsi nel "panico": "Scegliere tra due cose enormi. Se fare uscire il pezzo oppure... ma d'altra parte non so se vincerei con la roba di Dardust, ma é una roba a cui terrei tanto…”.

Piccolo G sembra voler indirizzare il compagno di sfide verso la scelta "Durdust": “Per il mio umile parere a Dardust tu piaci molto. Il pezzo che stai facendo spacca”. Tommy Dali però resta combattuto, a lui preme "uscire con un pezzo sicuro": "Mi mettono davanti a questa scelta, che devo fare? Io sono sempre per rischiare tutto sempre. Io voglio uscire con il mio pezzo sicuro”.

Il cantante di "Più mia" gli consiglia allora di fare quello, uscire con il secondo inedito.

Il grosso dubbio di Tommy, sulla sfida con Durdust è di non vincere: "Non è sicuro che io vinca...Ragazzi questo è davvero un provvedimento tosto", conclude il giovane visibilmente tormentato.

I precedenti

Non è la prima volta che Rudy Zerbi è "costretto" a prendere provvedimenti punitivi nei confronti dei suoi allievi a causa della loro irresponsabilità.

Durante la puntata del 27 novembre Maria De Filippi aveva infatti fatto sapere ai professori che la maggioranza degli allievi non collaborava nella gestione e nella pulizia della casetta. Zerbi aveva quindi deciso di chiedere alla produzione di far confrontare tra loro ballerini e cantanti, stilare due classifiche ed eliminare gli ultimi tre di ciascuna disciplina.

Una volta stilate le classifiche, dopo le gare, la conduttrice aveva proposto ai docenti di mettere a rischio non gli allievi con il voto più basso, ma quelli che si erano dimostrati meno responsabili nella pulizia della casa.

Dopo la puntata Rudy Zerbi aveva inviato una lettera agli allievi: "Quello che è successo in puntata mi ha fatto capire molto della desolante mancanza di senso di responsabilità di quasi tutti voi. In questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità, mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali. Non siete stati in grado di confrontarvi apertamente, così come non avete mostrato di possedere la personalità necessaria per dire la verità. Per questo propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica. Propongo quindi che vi confrontiate tutti su quello che sapete fare, ballo e canto. La mia proposta prevede che, alla fine di questa gara, gli ultimi tre della classifica di canto e ballo vengano ufficialmente eliminati dal programma".



Provvedimento preventivo

La decisione di Zerbi aveva gettato tutti gli allievi nel panico, ma dopo accese discussioni, anche alla presenza dei professori, il maestro di canto aveva deciso di ritirare la proposta fatta e di "punire" solo i suoi tre allievi, tra quelli, che secondo lui sono tra i "peggiori". Così dice a Piccolo G, Tommy Dali e Aaron, di cui può decidere il destino, di fare le valigie e andare in sala relax a dormire.

Anche Raimondo Todaro si associa alla decisione di Rudy e chiede a Mattia di fare la valigia e andare in sala relax anche lui.