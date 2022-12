Rudy Zerbi e il rapporto col padre biologico Davide Mengacci: "Ho imparato a non giudicare"

Ospite a "Verissimo", Rudy Zerbi torna a parlare del rapporto con il padre biologico Davide Mengacci: "Giorgio mi ha fatto da padre ma ho imparato a non giudicare, a non puntare il dito". Il coach di canto di "Amici" aggiunge: "Quando si è figli in una situazione delicata, poi si è sempre alla rincorsa nel cercare di dare ai propri figli una cosa che non si è avuta. Tutti vorremmo essere il miglior papà senza però renderci conto che i nostri figli ci amano per come siamo anche se imperfetti".

Alla domanda su cosa gli ha insegnato la storia col suo padre biologico ritrovato dopo anni Rudy Zerbi risponde: "I figli sono di chi li cresce e non di chi li fa. Però questa storia mi ha insegnato anche a non giudicare". E su alcuni attacchi ricevuti per mezzo social aggiunge: "In questi tempi violenti è facile aggredire verbalmente però ho imparato che prima di giudicare bisogna sempre capire quello che c'è dietro quello che si vede".