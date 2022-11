Ad "Amici 22", Rudy Zerbi chiede ben sei eliminazioni

Durante l'ultima puntata, dopo le gare di canto e danza valutate da giudici esterni, erano state stilate come di consueto due classifiche. Prima di vederle, però, la conduttrice ha proposto ai docenti di mettere a rischio non gli allievi con il voto più basso, ma quelli che si erano dimostrati meno responsabili nella pulizia della casa.

Gianmarco "sacrificato" dai compagni - "La produzione sa benissimo chi è attento e chi no, non voglio essere io a fare i nomi. Tolta Angelina che non era in casa, vi domando se il posto in classifica corrisponde al vostro impegno in casa", domanda ai ragazzi Maria De Fillippi. A quel punto i ragazzi cominciano a discutere e giustificarsi, senza però arrivare a fare i nomi dei responsabili. A farne le spese è Gianmarco, che pur non essendo tra i peggiori nelle pulizie, viene mandato in sfida immediata per volere della maestra Celentano.

Il provvedimento di Rudy Zerbi - Dopo la puntata Rudy Zerbi invia una lettera agli allievi, spiegando che provvedimenti intende prendere. "Quello che è successo in puntata mi ha fatto capire molto della desolante mancanza di senso di responsabilità di quasi tutti voi", scrive l'insegnante. "In questo contesto pietoso fatto di imboscamenti e mezze verità, mi trovo costretto a prendere provvedimenti radicali. Non siete stati in grado di confrontarvi apertamente, così come non avete mostrato di possedere la personalità necessaria per dire la verità. Per questo propongo che nessuno venga considerato salvo, neppure i primi in classifica".

Sei eliminazioni immediate - La linea di Zerbi è durissima: "Propongo che vi confrontiate tutti su quello che sapete fare, ballo e canto. La mia proposta prevede che, alla fine di questa gara, gli ultimi tre della classifica di canto e ballo vengano ufficialmente eliminati dal programma". I ragazzi, dopo aver letto il messaggio, sono visibilmente preoccupati: avanzeranno una contro proposta per placare Rudy?