"Amici 22", ragazzi in sfida per l'ordine in casetta: NDC e Mattia si salvano, Gianmarco appeso a un filo

Una puntata che vede tutti i ragazzi messi in discussione a causa di un problema disciplinare: l'ordine e la pulizia nella casetta sono veramente a livelli di guardia. Dalle gare di canto e di ballo escono classifiche che determinano chi sarà salvo e invece chi rischia la sfida o l'eliminazione. Alla fine finiscono in sfida immediata il cantante NDC e i ballerini Gianmarco e Mattia. NDC e Mattia si salvano, mentre per Gianmarco la Celentano, il cui voto sarebbe decisivo, chiede di congelare la sfida in attesa di chiarirsi le idee. Ospite della puntata Irama , che ha cantato "A L I".

Ad "Amici 22", l'undicesima puntata parte con le dolenti note. Infatti dopo aver annunciato il debutto di Lorella Cuccarini a teatro con il suo nuovo ruolo in "Rapunzel", Maria De Filippi fa vedere alcuni filmati girati in casetta che mettono in evidenza condizioni di pulizia e ordine davvero indecenti. Per questo le gare di ballo e di canto vedranno i primi tre salvi e per tutti gli altri si rischierà la sfida o l'eliminazione.

LE GARE DI CANTO E BALLO - A giudicare la gara di canto saranno Irama, Federica Camba e Cristiano Malgioglio. La gara verterà sull'interpretazione e Arisa dà l'esempio cantando "Sorry Seems To Be The Hardest Word" di Elton John. A giudicare i ballerini sarà invece Nancy Berti. Sono proprio loro a iniziare, con Mattia che non va oltre un 7-. Segue Aaron che porta a casa grandi complimenti da Cristiano e un 9- complessivo. Federica impressiona la Camba ma il suo voto finale è un 8--. Si prosegue con il ballo e con Ludovica che viene pesantemente criticata dalla Berti che le assegna un 5.La gara di canto va avanti con Wax che offre una sua versione di "Vivere" di Vasco Rossi che non va oltre un 6,5. Nancy apprezza la prova di Rita e le concede un 7,5, che fa scendere Ludovica già nella zona rischio. Piccolo G interpreta "Shampoo" di Giorgio Gaber in una versione completamente rivisitata che gli vale un 7- che basta (per il momento) a tenerlo nella zona salvezza. Scende in pista Maddalena che risulta la migliore fin qui, con un 8+. Niveo si guadagna un posto nel terzetto di testa. Mentre Isobel va in testa. Da Ramon in avanti i voti restano segreti.

CHI SARA' SALVATO? - Prima di mostrare la classifica finale, Maria fa notare che tutti quelli della produzione, al di là dell'ordine della classifica, sanno chi sia più ordinato e chi no. E le piacerebbe che qualcuno si facesse avanti. Gli ultimi sono Wax, NDG, Piccolo G, Cricca, Niveo e Federica. In testa ci sono Aaron, Angelina e Tommy. Maria chiede ai due ragazzi se quel posto sia meritato. Gianmarco dice anche che Federica, Cricca e Wax non dovrebbero essere in quella posizione, anche se Cricca prova a prendersi comunque delle responsabilità. La classifica di ballo, a partire dal fondo, vede Ludovica, Megan, Samuel, Mattia, Rita, Gianmarco e Maddalena. Salvi sono Samu, Ramon e Isobel. Ramon fa notare che i ballerini in casa fanno più dei cantanti, e che in quella classifica Rita, Megan e altri non sono nella giusta posizione. La Celentano esorta i responsabili ad alzarsi e assumersi le proprie responsabilità. Rudy è indignato perché non si alza nessuno. Alla fine si alzano solo Tommy Dali, Aaron e Piccolo G e Rudy non è certo soddisfatto: "Significa che in tre hanno fatto quel casino? Quelli che non si sono alzati devono solo vergognarsi" tuona. Alla fine, visibilmente scocciata, Maria fa lei i nomi di quelli che lavorano di più nella casetta. Sono Ramon, Maddalena, Rita, Cricca, Ludovica.

LA DECISIONE DEI PROFESSORI - Tocca ai professori decidere cosa fare, se optare per la sfida immediata o l'eliminazione. Rudy vuole mettere in sfida immediata NDG. Deve affrontare una cantante, Michelle, e la sfida sarà giudicata dai tre professori di canto. Alla fine, tra lo stupore di Zerbi, NDG viene salvato. Si passa al ballo, su richieste incrociate dei prof Celentano e Todaro vanno in sfida Gianmarco e Mattia. Il primo affronta Ginevra. Da Raimondo ed Emmanuel arriva un punto a testa e così la Celentano straccia il biglietto con il suo voto e chiede di congelare la sfida in attesa di chiarirsi le idee. Scende quindi in pista Mattia (che è uno di quelli che in casetta fa meno) che deve vedersela con Serena. Il ballerino si salva, ma Raimondo, che decide di non votare, gli dice che per quanto lo riguarda questa era l'ultima occasione. Mattia però si lamenta perché a suo dire è stato accusato ingiustamente, e che altri fanno meno di lui. Ramon non è d'accordo ma preferisce non mettersi a discutere.

IRAMA E I PREFERITI DELLE RADIO - Ramon deve esibirsi ma è visibilmente nervoso. Maria gli chiede di aspettare un attimo e intanto si esibisce Irama. Poi entra Federica Gentile che annuncia che tra i ragazzi che hanno pubblicato inediti, questa settimana i preferiti degli ascoltatori di Radio Zeta sono stati Tommay Dali, Federica e Cricca. La prossima settimana sarà annunciato il preferito assoluto che entrerà nella programmazione di Rtl 102.5.