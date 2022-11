Ad "Amici 22" Samu pazzo di Elena D'Amario: "Ogni anno qualcuno si innamora di lei"

La ballerina fa strage di cuore ovunque vada e Maria De Filippi conferma: "Ogni anno cambia il cast, ma c'è sempre qualcuno che si innamora di lei". La conduttrice chiede a Samu se vuole improvvisare una coreografia per lei, per farle arrivare tutto il suo sentimento: "Niente baci però, per ragioni di sicurezza".

In studio Maria De Filippi fa accomodare Elena D'Amario e ripercorre con lei la sua carriera. "La vidi al ballo delle debuttanti, aveva 17 anni, e la convinsi a fare il provino per Amici. Entrò nella scuola quando c'era Marco Garofalo che le assegnava spesso coreografie spinte. Lei era piccolina e si rifiutava sempre di farle", racconta la conduttrice. "All'epoca era anche fidanzata con un ragazzo del cast (Enrico Nigiotti) che era molto geloso. Faceva le piazzate per come muoveva il lato B...".

Dopo l'esperienza negli Stati Uniti Elena è tornata come professionista ad "Amici" per aiutare i ragazzi a migliorarsi. "Ogni anno cambia il cast, ma c'è una costante: uno degli allievi si innamora sempre di lei", svela la De Filippi. Il riferimento è al ballerino Samu, che dal primo giorno le ha dichiarato il suo amore con un tenero palloncino a forma di cuore.

Il sentimento è cresciuto settimana dopo settimana e ormai Samu è cottissimo. "Ho bisogno di lei, sono troppo innamorato e non so come gestire questa cosa", confida ai compagni. Una situazione difficile per lui, che è "costretto" a fare lezione con lei e ballarci insieme. Maria decide quindi di dargli un'opportunità e lo fa esibire davanti alla sua amata, in una coreografia improvvisata in cui possa esprimere il suo sentimento.

Samu sceglie "Mi fai impazzire" di Blanco, tra salti e piroette non le stacca gli occhi di dosso e conclude la coreografia da gentiluomo con un galante baciamano. Nonostante l'emozione fortissima, l'esibizione è un successo e tutto lo studio (compresa Elena) si alza in piedi per applaudirlo.