Ad "Amici 22" Angelina Mango contesa tra Lorella Cuccarini e Arisa

Angelina Mango ha convinto il giudice Carlo Di Francesco esibendosi al piano sulle note di "Something" dei Beatles e poi con il suo inedito "Voglia di vivere". A volerla fortemente nella scuola sono state Lorella Cuccarini e Arisa. Quest'ultima, in particolare, era molto determinata ad averla ma anche dispiaciuta nel mettere a rischio uno dei cantanti per farle spazio. Prima di conoscere il verdetto ha quindi chiesto a Maria De Filippi se c'era modo di non eliminare nessuno: "Non possiamo fare che viene con me e io ho un banco in meno? Se dovesse uscire Ascanio mi dispiacerebbe tanto perché mi piace molto, si vede dai miei giudizi. Angelina Mango, però, è buon sangue...".

La 21enne, che ha all'attivo diversi singolo e anche il disco "Monolocale" uscito nel 2020, non è la prima figlia d'arte che entra nella scuola di "Amici". Lo scorso anno il figlio di Gigi D'Alessio Lda era arrivato fino al serale, ma durante il suo percorso nella scuola era spesso entrato in crisi per i continui paragoni con il papà. A soli 21 anni Angelina si è già esibita su palchi importanti, come quello del Primo Maggio dove aveva presentato "Walkman", singolo prodotto tra gli altri anche da Tiziano Ferro.

I social, però, si sono spaccati su di lei. Pur riconoscendone il talento e la bravura, infatti, alcuni credono che "Amici" non sia il posto giusto per un'artista già affermata e inserita nel panorama musicale. Come il fratello Filippo, infatti, Angelina ha iniziato a studiare musica da bambina e ha avuto la fortuna di potersi esibire con il padre. Oltre a diversi singolo, la cantante ha anche pubblicato un disco ("Monolocale") e si è esibita al Concertone del Primo Maggio di Roma.