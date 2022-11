"Amici 22", Angelina Mango delude Arisa e sceglie Lorella Cuccarini

E' Angelina Mango, figlia d'arte (i suoi genitori sono Mango e Laura Valente) . Dopo aver vinto la sfida contro Ascanio, per Angelina è il momento di scegliere chi sarà il suo professore . A metterla in sfida è stata Lorella Cuccarini , ma durante la puntata Arisa ha fatto capire in ogni modo che avrebbe voluto lavorare con la ragazza. Nel suo primo giorno nella scuola Angelina si confronta con entrambe e poi prende la sua decisione: la sua prof sarà Lorella.

Nella scuola di "Amici" è il momento delle decisioni. Per Angelina Mango non è semplice. Quindi prima di fare la sua scelta la ragazza decide di parlare con entrambe le prof per schiarirsi le idee. La prima con cui parla è Arisa che la riempie di complimenti e la rassicura. "Qualunque sarà la tua scelta - le dice - io sarò una tua sostenitrice. Hai fatto una bellissima performance, sei una professionista. Ti serve solo un piccolo step per farti conoscere". Angelina le dice di avere avuto una bella impressione dalla scuola e Arisa conferma dicendo che "la cosa bella è che siamo fan di tutti, cerchiamo di promuovere il bello sempre, al di là del fatto che appartengano a un professore piuttosto che a un altro".

Poi è il momento del primo faccia a faccia con Lorella Cuccarini. "All'audizione mi hai lasciato senza parole" le dice la prof che poi le chiede i motivi della sua decisione di presentarsi ad "Amici" ora. "E' una questione di crescita personale - dice Angelina-. Da un punto di vista lavorativo e professionale sono abbastanza sicura di me, altrimenti non farei questo lavoro. Ma sul piano personale gli anni scorsi non mi sentivo ancora pronta. Quest'anno per la prima volta ho sentito l'esigenza proprio di farmi ascoltare dal pubblico". Anche la Cuccarini le conferma che deve sentirsi libera di scegliere il percorso che ritiene più giusto per sé.

La ragazza esce, va in saletta qualche minuto e poi rientra subito da Lorella. "Non ci hai messo molto!" nota la prof. e Angelina spiega di aver seguito l'istinto. "Se inizio a pensare vado in paranoia, devo essere istintiva come sempre". Il dado è tratto: "Comincia una bellissima avventura" dice la Cuccarini salutandola.