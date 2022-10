"Amici 2022", Andre e Niveo in sfida: Rita a rischio sostituzione

Ospiti della puntata Sangiovanni, che ha presentato il suo nuovo singolo, Diana Del Bufalo, protagonista del musical "Sette Spose per Sette Fratelli" e Giorgia che ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara dei cantanti. In sfida vanno Andre e Niveo per il canto. Rita rischia di essere sostituita da Claudia, che ha perso la sfida con Gianmarco, ma rimarrà in casetta per una settimana. Wax vince la gar di inediti.

Maria De Filippi

provvedimento disciplinare

inizia facendo alzare gli alunni di canto e annuncia, contro di loro, un secondodeciso dalla produzione, motivato questa volta dai ritardi alle prove ed assenza ad una video lezione giudicata importante. In base a questo provvedimento gli ultimi due cantanti della gara di canto vanno direttamente in sfida. Tutti i professori sono d'accordo sulla necessità di disciplina. Rudy chiede che a giudicare non sia il corpo dei docenti ma professori esterni. Arisa dice prima di non essere d'accordo. “Anche a me capita di non svegliarmi la mattina, può succedere… Non posso fare la bacchettona, che non capiti più”, poi rettifica e si dice a favore del giudizio da parte dei professori esterni.Lorella Cuccarini si lamenta con i suoi allievi: “Al terzo provvedimento c'è una sospensione immediata della maglia” anticipa. Rudy parla di disciplina assente.

Gara cover

La conduttrice chiama Giorgia in studio per giudicare la gara delle cover. Dopo un siparietto con il suo compagno, Emanuel Lo, che quest’anno fa parte del corpo docenti di Amici al posto della dimissionaria Veronica Peparini, si esibisce il primo cantante Cricca con “Una domenica bestiale”. Il voto è 8--.

E' poi la volta di NDF che porta una canzone di Caterina Caselli e prende 7+. Federica si esibisce con "Giudizi Universali" e raggiunge l'8+. Wax canta una versione del tutto inedita di "Knockin' On Heaven's Door", per Giorgia il voto è 7,5, per Rudy Zerbi "chi non sa scrivere non dovrebbe rifare alcune canzoni intoccabili“. Aaron, canta "Anna" e prende 8-. Tommy ha inserito delle barre in "7 Years". Per lui un 9 da parte di Giorgia. Piccolo G canta “Hai delle isole negli occhi” di Tiziano Ferro e riceve un 8 e i complimenti di Giorgia che dice: “Sei intonatissimo”. Ci sono poi Andre, che prende 7 e poi Niveo, 6,5.

La classifica vede Tommy Dali in testa, seguito da Federica, gli ultimi due sono Andre e Niveo che vanno in sfida.





Sfida di ballo

A giudicare la gara in studio Gabriele Rossi, attore, coreografo e produttore. Claudia sfida Gianmarco, allievo modern di Alessandra Celentano. Ad avere la meglio nella sfida, dopo due esibizioni, è il ballerino Gianmarco, che però si lamenta perché nella lettera con cui l'ha mandato in sfida, Todaro gli ha dato del comico: “Io voglio fare il ballerino, non il comico”. E lo ha definito 'Medioman' (Gianmarco gli regala una maglietta con Medioman). Todaro ha però deciso che Claudia ha qualcosa che lo interessa e rimarrà in casetta. Il motivo è che sembra volerla sostituire con qualcuno, che potrebbe essere Asia. Tra i professori scoppia la polemica sulle indecisioni di Todaro e sul fatto che si diano false illusioni agli allievi (vedi Asia).Entra in studio tra gli applausi Sangiovanni che si esibisce nel suo ultimo singolo "Flou".





Gara di ballo

A giudicare il ballerino e coreografo Little Phil, che ha collaborato con Britney Spears e Justin Timberlake. La prima ad esibirsi è Megan, che si prende un 7+ perchè ha "troppa poca tecnica". Dopo un intermezzo sui piedi di Megan è la volta di Samu, che prende 8,5 e di Asia, 7. Rita ottiene solo un 7- perchè "manca di espressività". A tale proposito la Celentano fa esibire Carmine per mostrare cosa significhi essere espressivi. Scoppi la polemica con Emanuel Lo, che chiama Ludovica per "mostrare cosa vuol dire esprimere qualcosa da dentro...". Il voto di Phil è 8. Alessandra Celentano tira fuori il rifiuto di Ludovica di indossare vestiti di scena sensuali per una sua coreografia, mostrando scatti Instagram in cui la ballerina indossa proprio abiti simili. Ludovica replica affermando che si trattava di uno shooting e non di una coreografia.

Tocca poi a Maddalena che ottiene solo un 6,5 perché la sua energia è andata via via scemando durante l'esibizione. Infine Samuel che prende 7,5. A vincere la gara è Sam, seguito da Ludovica e Samuel, l'ultima classificata è Maddalena.



La sfida di Piccolo G è sugli inediti e con tre voti il giovane cantante riesce a vincere.



Mattia non ha partecipato alla gara di ballo perchè in settimana gli era stato affidato un compito dalla Celentano, la preparazione di una coreografia, che lui esegue ricevendo il plauso dell'insegnante: compito superato.



Per decidere chi si sfida nella gara degli inediti sono gli allievi stessi che scelgono chi si dovrà esibire. Il giudizio finale lo darà invece Davide Simonetta. In sfida Cricca, NDG, Wax, ed è lui a vincere la prova, sarà lui a lavorare con un produttore. "Il mio primo parere è quello che mi arriva dentro quando cantare… Wax mi è arrivato nello stomaco" dice Simonetta.



In studio Dian Del Bufalo, annunciata da un video del suo musical a teatro "7 spose per 7 fratelli".