"Amici 22", Asia vince la sfida e resta nella scuola

Laera ultima in classifica, e quindi a rischio eliminazione , e ha dovuto riconsegnare la maglia a. Il prof l'ha messa di nuovo alla prova e ha deciso di darle un'altra possibilità. "Avevo paura, non pensavo di farcela, sono strafelice, ho di nuovo la mia maglietta con scritto Asia", ha esultato la ragazza.

La ballerina professionista Anbeta le aveva dato un 6 + che però non era bastato a farla salire in classifica. "E' carina, ha una bella energia - ha detto Anbeta spronata da Maria De Filippi - trasmetti la tua gioia mentre balli, ma ti manca un po' di identità. Rispetto agli altri ti vedo un pochino più debole. Ti do un sei più".

Subito dopo Raimando Todaro l'ha convocata in studio e le ha chiesto di ballare "Ki-Ki": "Vedo che ti stai impegnando molto, ti controllo in casetta non stai mai ferma e mi fa molto piacere, c'è tanto lavoro da fare, dobbiamo affrettare i tempi ma a me piaci, sei bella scattante, frizzante, rapida, veloce, espressiva, quindi per me puoi riprendere la maglia, e continuiamo questo percorso, vedo che no te lo aspettavi, nei prossimi giorni ti raggiungerò in sala, voglio lavorare un po' con te". Asia ha di nuovo la maglia e non contiene la gioia con Wax che la aspetta in saletta.