"Amici 22": Wax si salva, polemiche per la prova di sensualità di Ludovica

NDC vince la gara delle cover giudicata da Achille Lauro mentre gli ultimi piazzati, Piccolo G e Niveo, andranno in sfida immediata perché devono scontare un provvedimento disciplinare per essere usciti dalla scuola a fumare, contravvenendo al regolamento. Wax si salva nella sfida e rimane nella scuola. Ludovica vince la gara di ballo ma poi è al centro di una polemica per essersi rifiutata di svolgere un compito assegnatole dalla prof Celentano per testare la sua femminilità e sensualità. Ospiti della puntata sono stati i Pinguini Tattici Nucleari.

Dopo aver giocato con Alessandra Celentano sui suoi possibili pretendenti, andando da Rudy Zerbi e Garrison passando per Stefano De Martino e Raimondo Todaro (che schiocca alla prof un bacio sulla bocca), Maria De Filippi apre la contesa di questa puntata invitando i ragazzi a scrivere su un foglietto il nome di chi vorrebbero in sfida per la gara di inediti. I tre più votati si affronteranno giudicati da Max Brigante. E i tre ragazzi sono Wax, Tommy e Niveo. Apre la gara Tommy Dali con "Male", seguito da Niveo con "Scarabocchi" e infine Wax con "Turista per sempre". Brigante avverte che è complicato dare un giudizio perché i brani non hanno ancora una produzione definitiva ma valutando composizione e sviluppi possibili decide di premiare Tommy Dali.

UN PROBLEMA DISCIPLINARE

- Finita la gara Maria invita ad alzarsi tutti i ragazzi, con l'eccezione dei tre che hanno partecipato alla gara degli inediti e di Aaron. Viene chiamata ad alzarsi anche Federica. Il problema è che in settimana hanno trasgredito una regola precisa imposta dalla produzione, e sono usciti dalla scuola per fumare durante una pausa delle lezioni. Per questo gli ultimi due della gara di cover andranno in sfida immediata.

LA GARA DI COVER

- La gara per decidere chi andrà in sfida viene giudicata da Achille Lauro. Il primo a esibirsi è Aaron con "Leave a light on", e riceve un 6 perché manca ancora di "identità". Tocca poi a Niveo con "La musica non c'è": Rudy Zerbi lo critica per l'eccesso di mimica durante l'interpretazione, Achille Lauro dà un 6 anche a lui. Scende in pista quindi Federica che con la sua versione di "Ti dedico il silenzio" porta a casa un 6,5. NDG conquista Achille Lauro che assegna un 8 alla sua interpretazione di "Suavemente". E' la volta quindi di Piccolo G con "Un tempo piccolo", e anche per lui è 6. Tommy Dali porta a casa l'ultimo voto palese di Lauro con "L'amore esiste", ed è un 7. La gara prosegue con Andre, che porta "Un milione di cose da dirti", e Wax con "Ciao ciao". Si scopre quindi la classifica generale che vede agli ultimi tre posti Aaron, Piccolo G e Niveo. Dal momento che Aaron non aveva trasgredito alla regola, ad andare in sfida sono Piccolo G e Niveo.

UN COMPITO PER RITA

- Si passa al ballo, iniziando da Rita. Come difficoltà decisa da Emanuel Lo in settimana la ragazza ha lavorato con Elena che aveva il volto coperto da una maschera per non mostrare la propria espressività. Per lo stesso motivo Rita si esibisce prima della professionista in modo che possa essere giudicata la sua espressività naturale. Dopo l'esibizione di Elena Damario Lo afferma che Rita è stata una linea piatta, mentre andavano mostrati gioia e malinconia, quindi il compito non è superato. La Celentano non ci sta e attacca perché sostiene che la ragazza è stata abbandonata a se stessa mentre andava accompagnata.

LA SFIDA DI WAX

- Il ragazzo scenda in pista portando la sua felpa. Zerbi lo ha mandato in sfida perché reputa non sappia dosare energia ed emozioni e non abbia il senso della musica. Lo mette in sfida con un cantautore, David. A giudicare c'è Charlie Rapino. Wax canta "Shakerando", mentre a David è richiesta ... . Rapino assegna la vittoria a Wax che, a suo parere, "ha molto più potenziale".

LA GARA DI DANZA

- Dopo un intermezzo dedicato al torneo di tennis e padel "Tennis & Friends" per diffondere la cultura della prevenzione sanitaria che si terrà al Foro Italico dal 7 al 9 ottobre, si passa al ballo, con la gara che sarà giudicata da Anbeta Toromani. Mattia è il primo a esibirsi e ottiene un 8. Dopo di lui tocca a Maddalena che convince meno Anbeta e ottiene un 7-. Tocca quindi a Samuel che riesce ad avere 7,5 nonostante la gaffe iniziale quando dice di conoscere poco Anbeta... Megan per la giudice è "bellissima" e ha tutto: "fisicità, espressività". E perciò merita un 8. Si prosegue con Gianmarco che porta a casa un 7,5, i complimenti di Emmanuel e le forti critiche di Raimondo. Anbeta ritiene Asia un po' più debole degli altri e perciò le assegna un 6+, mentre a Ramon dà un 8 nonostante le perplessità di Todaro e Lo che lo giudicano non al meglio nei passaggi meno tecnici. Per Ludovica e Samu il voto non è palese. Nella classifica finale Ludovica è addirittura prima con 8,5 mentre Asia, ultima, è a rischio eliminazione.

UN COMPITO SENSUALE PER LUDOVICA

- Nemmeno il tempo di festeggiare e Ludovica deve affrontare il compito che le ha assegnato la Celentano. Dovrà uscire dalla sua comfort zone dell'hip hop per affrontare una coreografia in cui mostrare sensualità, femminilità e controllo del corpo. In particolare dovrà affrontare questa prova con lo stesso costume della professionista, il ché significa solo con un bikini e una giacca. Emanuel Lo, confrontatosi con Ludovica, impedisce alla ragazza di affrontare la prova anche se lei sarebbe propensa a farlo perché la giudica non una prova "costruttiva ma una prova costume che mette in difficoltà la ragazza". La Celentano si dice molto dispiaciuta perché è convinta che Ludovica avrebbe potuto affrontarla molto bene e avrebbe imparato qualcosa. Ne scaturisce una discussione in studio molto accesa. Viene chiamato poi Ramon e mostrato un filmato in cui il ragazzo, in settimana, consiglia a Ludovica di preparare comunque la coreografia perché a suo parere potrebbe farla vestita come vuole perché la richiesta così "non ha senso". La Celentano non prende per nulla bene l'uscita del suo allievo e decide di sospendergli la maglia perché forse "non sono la prof giusta per te, e dovresti andare con Emanuel Lo". Ramon non si intimorisce e continua a difendere Ludovica, la quale ha un crollo emotivo e scoppia in lacrime.