Amici 22, nessun eliminato e tanti super ospiti da Annalisa a Ornella Vanoni

Federica Gentile ha stabilito che l'inedito "Universale" di Aaron è il brano più radiofonico della scuola e ha vinto la produzione del proprio pezzo. Giuseppe Giofré è stato il giudice sia per la classifica del ballo generale (vinta da Samu) che per un contest in collaborazione Marco Mengoni, che ha premiato Ludovica.

MIGLIOR INEDITO RADIOFONICO

- Tutta la classe ha portato alla scuola di Amici un proprio inedito, e oggi ci sarà una gara proprio su queste canzoni. A giudicare i ragazzi c'è Federica Gentile, conduttrice radiofonica. Deciderà lei quale degli inediti è il più radiofonico. Il premio per il primo classificato vincerà la produzione del proprio pezzo. Saranno i ragazzi prima a votare quale per loro è il miglior brano e i tre più votati parteciperanno alla sfida. Tommy, NDG e Aaron sono i tre nomi. Tocca per primo ad Aaron che canta "Universale", Poi NDG con "Fuori" e infine Tommy che presenta "Finisce bene". La giudice fa i complimenti a tutti ma sceglie Aaron: "Mi ha colpito perché racchiude elementi diversi, classici e affini a quelli della generazione Z, hip hop e rap".

LA GARA DI COVER

- NDG e Tommy sono esclusi dalla gara delle cover, che verrà giudicata da Ornella Vanoni. Piccolo G parte con "A muso duro" di Pierangelo Bertoli, che prende 8 dalla giudice. Cricca canta una canzone di Alan Sorrenti di cui ha riscritto alcune parole e prende 9. Tocca a Wax che si esibisce in una versione personale di "Are You Gonna Be My Girl" dei Jet, cantando parti in italiano. 7 per lui. Niveo canta "Svegliarsi la mattina" degli Zero Assoluto e si merita un 8,5. "Nessuno vuole essere Robin" di Cremonini è al centro dell'esibizione di Federica. Il voto di Ornella Vanoni è segreto. L'ultimo è Andre che prende 7. Cricca e Federica vincono a pari merito. Gli ultimi due sono Andre e Wax, a rischio eliminazione.

UN COMPITO PER ASIA

- Si prosegue con un compito di danza. Asia in settimana ha ricevuto una busta dalla Celentano, accusata di essere troppo indietro, nn preparata. Le dà una coreografia per dimostrare le sue capacità e il margine di miglioramento. Prima si esibisce Carlotta, la balleria di "Amici", che mostra la coreografia. Dopo l'esibizione di Asia, la Celentano però è ancora più critica: "Ci vogliono anni per questa ragazza per arrivare a fare qualcosa". Invece Todaro ribatte: "Spesso ci prende, altre volte non ci ha preso" e rifiuta la sfida immediata ma, nonostante le critiche della collega, le conferma il banco.

LA GARA DI BALLO

- E' il momento della gara di improvvisazione tra i ballerini, a giudicarli toccherà all'ospite Giuseppe Giofré. Il vincitore si esibirà al Mengoni Live a Roma, il 22 ottobre. Stesse regole dei cantanti anche per i ballerini: ognuno di loro vota scegliendo un compagno. Megan, Samuel e Ludovica vanno in sfida. Il giudice della gara sceglie Ludovica. Tocca a Gianmarco che merita un 8. E' la volta di Maddalena, allieva per Emanuel Lo. Per il giudice è 6+. Giofrè dà poi 7,5 all'esibizione di Mattia. Ramon si merita un 6+ ma la Celentano decide di dargli una "sospensione per decoro in casa". Si passa a Rita e Samu. Primo classificato è proprio Samu, ultima Rita.

Ospite musicale della puntata è Annalisa, che canta il suo successo "Bellissima" e poi racconta che a ottobre, dopo due anni di attesa, inizierà il tour nei club.