"Amici" si parte, Maria De Filippi presenta i nuovi allievi della scuola: tra i giudici c'è anche Arisa

Tanti gli ospiti in studio, tra ex allievi della scuola e personaggi dello spettacolo: Can Yaman, Alessia Marcuzzi, Christian De Sica, Pio e Amedeo, Roberto Saviano, Peppe Vessicchio, Leonardo Pieraccioni, Gianmarco Tamberi e Salvatore Esposito . Superospite musicale Luigi Strangis, vincitore dell'ultima edizione del talent , che presenta il suo "Stai bene su tutto", nuovo singolo uscito per l'etichetta indipendente 21co. Dopo le esibizioni e l'assegnazione delle maglie restano due banchi vuoti... A chi andranno?





Maria De Filippi entra in studio e salutati i professori, accoglie le due new entry di quest'anno, a cominciare da Emanuel Lo nel ballo per poi passare ad Arisa che torna nel canto. Poi, la conduttrice chiama il vincitore in carica,

Luigi Strangis

, che entra con la coppa, che restituisce simbolicamente al programma per destinarla al ragazzo o alla ragazza che vinceranno questa edizione. Poi dedica un pensiero a tutti gli aspiranti allievi presenti in studio: "Divertitevi e fate del vostro divertimento un'arte" e canta il nuovo singolo "Stai bene su tutto".Gli aspiranti allievi sono 34, ma i banchi disponibili non sono altrettanti. "A consegnarvi le maglie ci saranno delle eccellenze", spiega Maria, che spiega come la modalità di consegna avvenga attingendo le maglie da una scatola chiusa che viene data ad ogni ospite.Il primo tra loro è Can Yaman.

Prime esibizioni e primi banchi

Il primo ballerino ad esibirsi si chiama Ugo, ma Raimondo Todaro abbassa la leva e ferma la musica. “Credo tu debba studiare ancora un pochettino e alzare il livello tecnico” e Ugo non viene ammesso.Non viene ammesso nemmeno Giovanni, ballerino di latino americano. Poi tocca ad Asia, ballerina autodidatta. La Celentano abbassa la leva e Todaro la alza ammettendola come prima allieva. A lei la maglia e un banco.Si passa al canto e il primo ad esibirsi è Cricca, che canta la cover "Mare Mare", poi gli viene chiesto di cantare anche un suo inedito “Se mi guardi così” e la maglia è sua. Arisa è interessata ad averlo nella sua squadra. e anche Lorella Cuccarini lo vorrebbe. Zerbi, che già lo conosce, lo promuove ma lo lascia agli altri due coach, sarà poi Cricca a decidere con chi lavorare.

Alessia Marcuzzi

Roberto Saviano.

Pio e Amedeo.

E' la volta di Maddalena, 17 anni, aspirante ballerina, che incanta sia Raimondo che le assegna il banco, sia Emanuel Lo. Yaman le consegna la maglia e le dice: "E' stata fantastica".Per il canto si esibisce ancora Raquel con "Voce" di Madame, ma non viene ammessa. E poi, Andre, 23 anni, che si definisce eccentrico, originale e creativo. Rudi Zerbi abbassa la leva ma Arisa la alza e gli affida la maglia e il banco.Il secondo ospite ad aprire la scatola con le maglie èIl primo ad esibirsi è NDG, 22 anni, che a 17 anni ha fatto una canzone certificata disco d'oro e adesso torna per esibirsi davanti ai giudici del talent. Lorella Cuccarini lo elogia e gli dà un banco. Si esibisce Megan che sogna di un banco come ballerina. Non glielo assegna Alessandra Amoroso, ma Raimondo, che la conosce ma le dice: “Maglia con la promessa di vederci fra un mese”.Per il canto arriva Federica, 23 anni, che vive a Roma e fa la parrucchiera. Non ha mai fatto lezioni di canto e si esibisce in “Amare” de La Rappresentante di Lista. Sia Arisa sia Lorella Cuccarini la vogliono nella loro classe e elogiano il suo timbro di voce e la sua carica per Federica c'è una maglia.Terzo ospiteDavanti a lui si esibisce Samuel Antinelli, che piace tanto a Raimondo e ottiene un banco.Nuovi ospiti in studioIl primo ad esibirsi davanti al duo di comici è Risto, 18 anni, che canta "Follia pura" un inedito che però non piace e non gli permette di ottenere il banco.

Tocca poi ad Aaron, che ha 17 ani e ha sofferto di ansia, di cui ha però fatto un punto di forza. Il giovane canta una cover di Brunori SAS, "Per due come noi" e poi un inedito, "Universale", che gli viene chiesto dai giudici.

Arisa si commuove e gli dà un banco. Lorella invece no, mentre Rudy lo elogia e gli dà un banco.

Tocca a Rita che ha 21 anni, vive a Padova con i genitori e danza da quando ha capito che era dislessica.

Todaro non le dà il banco e nemmeno Emanuel Lo, che le dice: "Sei molto brava tecnicamente ma devi imparare a respirare mentre balli. Il banco glielo dà invece la Celentano.





Salvatore Esposito

Christian De Sica.

Leonardo Pieraccioni.

Beppe Vessicchio.

è il nuovo ospite che dovrà consegnare le maglie ai candidati allievi.Niveo si esibisce per il canto, ha 18 anni e canta il suo inedito “Scarabocchi”, che piace sia ad Arisa sia a Lorella e ottiene un banco.E' la volta di una ballerina Cristiana, 19 anni di Siracusa, ma Emanuel Lo abbassa la leva e nessuno la alza. quindi nessuna maglia per lei.Dopo di lei un'altra esibizione di ballo con GianMarco, 22 anni, che ammette di essere agitato e balla sulla base di "Chimica”. Gli dicono no Emanuel Lo e Raimondo Todaro. La maglia gli arriva però dalla Celentano.L'ospite successivo èSi esibisce una cantante Cloe, che non ottiene nessun banco. Non lo ottiene nemmeno Bluesy, prossima candidata di canto. Rudy abbassa la leva e nessuno la alza.L'unica magli assegnata da De Sica è per Piccolo G, cantante, 21 anni, che porta la cover di “Stavo pensando a te”, rivisitata e poi su richiesta dei giudici anche un inedito. A dargli il banco è Zerbi.Il prossimo ospite èSi esibisce Ramon, ballerino classico, che ottiene un banco dalla Celentano.Tocca a Wax che canta “Turista per sempre” un suo pezzo inedito. A dargli il banco è Arisa, che lo trova "genuino e vero".Entra in studio il prossimo ospite che è Gianmarco Tamberi.Davanti a lui si esibisce un ballerino Samu, 18 anni, molto apprezzato da Emanuel Lo che gli dà un banco.Entra l'ultimo ospite che èCanta Spicci, 21 anni, che si esibisce in un inedito, ma non ottiene la maglia.Poi arriva Beatrice, 18 anni, che sebbene si "vergogni" afferma di sentirsi sicura quando è sul palco. Canta un pezzo di Christina Aguilera e Alicia Keys, e non riceve il banco.Tocca ad un cantante Tommy Dali che presenta un suo pezzo inedito e ottiene il banco da Rudy Zerbi.Restano vuoti due banchi.