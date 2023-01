"Amici 22", Ramon è il primo allievo a ricevere la maglia del serale: Rita e Cricca eliminati

Nel talent presentato da Maria De Filippi Ramon è il primo allievo a ricevere la maglia del serale. Due le eliminazioni: tra i ballerini Rita, ultima nella classifica generale dei voti assegnati in puntata. Tra i cantanti, lascia la scuola Cricca, mandato in sfida da Rudy Zerbi. Nella puntata alcuni nuovi ingressi ufficiali: Valeria, Vanessa ed Eleonora. Ospite negli studi di Canale 5 l'ex Amico Aka 7even, mentre i giudici della gara di canto sono stati Giuseppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia. Per i ballerini la classifica è stata stilata da Rossella Brescia.

Maria De Filippi presenta gli allievi in attesa di un banco da prima di Natale. Lorella ne chiede uno per Valeria senza mettere Niveo a rischio, l’insegnante vuole entrambi i cantanti nella scuola. I professori votano la proposta della Cuccarini. Per tutti è Sì, tranne per la Celentano e Zerbi. Valeria entra. Niveo è felicissimo e ringrazia Lorella.

Altra allieva in sospeso è la ballerina, Vanessa, per la quale è Emanuel Lo che chiede l’aggiunta di un banco. Maria De Filippi chiede la votazione e anche lei ottiene il Sì. A dire no solo Zerbi e la Celentano, anche questa volta.



Anche Raimondo Todaro aveva una ballerina a cui voleva dare un banco, Aurora, che si è però infortunata. Al suo posto, l’insegnante ha proposto un’altra ballerina, Eleonora, che si esibisce sulle note di “Bella ciao”. La procedura è stata la stessa: tutti gli insegnanti votano per il sì tranne Rudy Zerbi, che è stato molto polemico, e Alessandra Celentano, anche lei molto critica. La giovane dovrà sostenere un periodo di quarantena antivirus, prima di poter fare ingresso nella casetta dei talenti.

Eliminazioni

“Dobbiamo fare una scelta, non aggiungere…”, dice la Celentano molto critica e poi mostra la classifica generale dei voti dei professori per il ballo. Al primo posto c'è Isobel, poi Samu, Mattia, Ramon, Maddalena e Megan. Gli ultimi tre, alla pari, Gianmarco, Rita e Samuel. La Celentano dice di sapere già a chi dare la maglia del serale. Ma ancora non dice i nomi… Ha scelto però chi eliminare della sua squadra: Rita



Rudy Zerbi chiede la classifica di canto. Al primo posto c'è Angelina (entrata comunque da poco). Poi Tommy Dali, Federica, Aaron, Wax, Piccolo G, Cricca, NDG e Niveo, ultimo. Il giudice chiede anche anche i dati di streaming su Spotify, in data 4 gennaio, sul primo inedito. Primo Wax, ultimo Cricca (Federica penultima), che Zerbi manda in sfida. Nasce una polemica con Lorella Cuccarini, che non vuole giustificare il suo allievo. L’insegnante propone al collega di mettere in sfida Niveo se anche questa settimana finirà ultimo.

Cricca si deve confrontare con Jore. A giudicarli Sara Andreani di Warner. I due cantanti si esibiscono in due brani a testa. Inizia Cricca con Supereroi. Ad avere la meglio è però Jore, che entra ufficialmente nella scuola. Cricca è eliminato da Amici 22.





Le gare

Si parte con le gare di ballo e di canto, i vincitori in entrambe le categorie riceveranno la maglia del serale. Si parte dal canto. La giuria del canto è composta da Fiorella Mannoia, Ermal Meta e Beppe Vessicchio, mentre per il ballo c'è Rossella Brescia. La prima ballerina ad esibirsi di fronte a lei è Isobel per la quale la giudice ha solo grandi complimenti. I giudici non danno voti ma solo commenti.

Il primo a cantare è invece Aaron, che canta "Baciami e ballami", il suo inedito. Poi è il turno di Samu di nuovo nella danza, quindi NDG per il canto, con il suo inedito "Perdonami". A ballare c'è poi Mattia, seguito da Tommy per il canto, con il suo inedito "Finisce bene" e poi di nuovo da Megan per il ballo.

E' la volta di Piccolo G che canta il suo "Acquario". A metà gara Mattia e NDG sono quarti, quindi non potranno accedere direttamente al serale (se accettato dal loro professore).

A ballare c'è poi Gianmarco, quindi Angelina per il canto con il suo "Voglia di vivere" e Samuel di nuovo per il ballo.

La gara canto continua con Niveo che interpreta di fronte ai giudici la sua "Sui sedili della metro", che piace molto a Ermal Meta.

Maddalena si esibisce davanti a Rossella Brescia, che le dice: "Splendida". Poi Federica canta il suo inedito "26 modi". L'ultimo ad esibirsi è Ramon per il ballo, che piace molto alla Brescia: "Sei un fuoriclasse". Wax invece ha deciso di non cantare.

Le classifiche e la prima maglia del serale

Ecco la classifica di Rossella Brescia: Maddalena, Ramon, Isobel, Samu, Gianmarco, Megan, Mattia, Samuel.

Emanuel Lo chiede a Maddalena di esibirsi ancora, prima di decidere di dare a lei la maglia del serale.

Il giudice decide però di non darle la maglia, per il momento.

Ed ecco la classifica della Gara di canto sugli inediti, decisa da Giuseppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia: Angelina, Aaron, Niveo, Tommy, Piccolo G, Ndg, Federica.

Angelina dice che però non è ancora tempo di ricevere la maglia, perchè è arrivata da troppo poco. Lorella Cuccarini è d'accordo.

Il premio Tim in questa puntata va a Mattia.

Alessandra Celentano vuole dare la sua prima maglia per il serale che va a Ramon.





Dardust torna in studio dopo aver ascoltato i brani scritti dagli allievi sui suoi beat. Cricca e Angelina sono stati esclusi. Ha ottenuto due persone per ogni beat. Ha ascoltato tutti e ha fatto un’ulteriore selezione. Si esibiscono davanti a lui per la prova creatività, Federica, Wax, che ha deciso di non partecipare alla gara degli inediti perchè ritiene più forte il brano scritto sui beat di Dardust e da lui corretto e NDG.

Federica è la prima a cantare. Poi NDG e Wax

Dardust commenta la canzone di NDG con qualche perplessità. Di Wax gli è piaciuta la dualità del beat e si complimenta con lui. Il pezzo di Federica lo trova forte e innovativo, ma fra i tre decide di produrre la canzone di Wax, che si intitola “Ballerina e guantoni”.

Maria De Filippi annuncia poi l’ospite della puntata Aka7even, ec concorrente di "Amici 21" e dice che gli inediti degli allievi usciranno il 10 gennaio.