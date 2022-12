Ad "Amici 22" tra Piccolo G. e Federica l'attrazione è irrefrenabile

L'attrazione tra Piccolo G. e Federica ormai è così forte che i due non riescono proprio a stare separati. Non perdono occasione di scambiarsi tenerezze a letto, con sorrisi complici e sguardi d'intesa. Un rapporto fortissimo, che cresce di giorno in giorno.

Il sentimento tra la cantante di Arisa e l'allievo di Rudy Zerbi è così puro che in casetta la coppia fa emozionare anche i compagni. "Ragazzi non posso che vi guardate con questa canzone, mi vengono i brividi", commenta Tommy vedendoli insieme sulla panchina. Federica sogna un amore da film, fatto di lunghi sguardi languidi e attese piene di palpitazione, ma Piccolo G. proprio non ce la fa a resistere e si getta su di lei per baciarla con passione. "Ma così non è come un film?", lo rimprovera lei con un sorriso.

Giovanni è un libro aperto per Federica, che lo capisce al volo senza bisogno di parole. "Che sguardo intenso, era pieno di pensieri. Questo era proprio carico", gli dice mentre lui la guarda incantato. "Si nota tutto quello che penso allora", replica lui un po' stupito. Condividono entrambi l'enorme passione per la musica e il ragazzo ammette che negli ultimi tempi Federica è diventata la sua musa. "Quando canto potrei pensare anche a te. Ci sta legando una cosa fortissima, l'esperienza più bella della nostra vita. Io non potrò scordarti mai...", le confessa emozionato tra un bacio e l'altro.

L'amore sembra aver fatto bene a Piccolo G. Da quando ha Federica al suo fianco, infatti, si è trasformato e la metamorfosi non è passata inosservata in casa. Le prime settimane era riservato e taciturno, abituato a stare da solo, ma negli ultimi tempi ha fatto uscire il suo lato più leggero e spensierato. Fa divertire i compagni con scherzi, balletti e sfilate improvvisate.

Nell'ultima puntata Federica è risultata penultima nella classifica generale e non l'ha presa bene. Al suo fianco Piccolo G. che, a differenza di Aaron, comprende perfettamente la sua rabbia: "Perché non dovrebbe essere arrabbiata? Meritava più di quello che ha avuto. E' normale che sia incazz***a. Stai pensando che non vali abbastanza, ma non è vero sei stata bravissima. Così dark fai pure paura...".