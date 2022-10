Ad "Amici 22" Andre e Rita vincono la sfida e rimangono nella scuola

Si inizia con la sfida di Andre (allievo di Arisa) contro l'esterna Bluesy, voluta da Lorella Cuccarini. A giudicarli il produttore Federico Sacchi, direttore artistico Sony, che li mette a confronto su "Fai Rumore" di Diodato. Assegna poi ad Andrea "Careless Whisper" di George Michael e "Pastello Bianco" dei Pinguini Tattici Nucleari a Bluesy.

Asia nella scuola occupa il banco del pubblico: questa settimana con il televoto ha deciso di farla rimanere nella scuola. Ad "Amici 22" non è seguita da nessuno dei professori, ma continua a studiare con i professionisti. La maestra Celentano ha assegnato a Megan (ballerina di Raimondo Todaro) un sensuale passo a due di rumba ed è contenta del risultato. Ad accompagnarla c'è Mattia, che dentro la scuola ha legato molto con un'altra ballerina: Maddalena. Per lui, però, in arrivo anche dolori: la Celentano avvisa che arriverà una sanzione perché non ha indossato i pantaloni richiesti.

Rudy Zerbi ha assegnato un compito a Federica (Arisa), per vederla esibirsi in un altro stile. Sulle note di "Rollin' on the River" la cantante mostra tutto il suo talento e convince pubblico e professori. Entra Nek per giudicare la gare di cover e rompe il ghiaccio Aaron (8). Tocca a Tommy (7 e mezzo), poi NDG (6 e mezzo) e Niveo (8-). Completano Wax e Piccolo G. L'ultimo classificato è NDG, che dovrà sostenere l'esame con Lorella Cuccarini.

Tocca a Rita, che in settimana ha rivelato alla maestra Celentano di soffrire di discalculia. E' questo il motivo per cui non riesce ad essere espressiva mentre balla. L'insegnante vorrebbe toglierla dalla sfida ed è delusa dal fatto che Emmanuel Lo non l'abbia ritirata lui: "Vuoi mandarla a casa, senza darle il tempo di lavorare su questo". La ballerina, nonostante tutto, vuole comunque confrontarsi con la sfidante esterna Chiara. A giudicarle c'è Kledi, che l'ha trovata espressiva: "Era un pezzo pieno di tecnica, ma hai fatto emozionare con il corpo". Si tornare a parlare d'amore con una clip che riguarda Rita e Niveo.

In studio entra Alex, per promuovere il suo disco "Ciò che abbiamo dentro", in uscita il 4 novembre. Mattia, Ramon e Gianmarco si sfidano in una gara d'improvvisazione davanti al ballerino Sebastian. Mattia sceglie di ballare con Maddalena come "musa", Gianmarco sceglie Megan mentre Ramon fa accomodare la maestra Celentano. E' Mattia il più convincente, ma anche Rudy Zerbi si vuole cimentare in coppia con Arisa.

Entra in studio Eleonora Abbagnato, che dovrà stilare la classifica dei ballerini. Iniziano Gianmarco (7) e Maddalena (8), seguiti da Samu (6), Ludovica (6), Claudia (7) e Samuel (8), che porta un mazzo di fiori per Maria De Filippi. Scendono poi Mattia, Asia e Ramon. Gi ultimi classificati sono Asia e Mattia. Lorella Cuccarini mette alla prova Cricca con "La costruzione di un amore" di Ivano Fossati.

Elena e Giulia ballano per le donne iraniane, vestite di bianco, con una coreografia coinvolgente, che termina con le ballerine che si tagliano una ciocca di capelli. I Coma Cosa presentano "Un meraviglioso modo di salvarsi" (in uscita il 4 novembre) e si esibiscono sulle note del singolo "Chiamami".