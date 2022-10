Ad "Amici 22" Alessandra Celentano si addolcisce ascoltando la storia di Rita

La Celentano decide quindi di ritirarla dal confronto con l'altra ballerina per lavorare su questa difficoltà. "Perché non me l'hai detto? Mi sento in colpa per quello che ti ho detto", confessa alla ragazza. "Ora l'affronteremo in maniera diversa"

Per Rita le sfide dentro la scuola di "Amici 22" sono ancora più impegnative rispetto ai suoi compagni. La ballerina soffre infatti di dislessia, disgrafia e discalculia. In special modo quest'ultimo disturbo le è di ostacolo mentre danza, perché deve contare mentalmente e non riesce a concentrarsi sull'espressività.

Rita in sfida per colpa dell'espressività

Proprio per questo Emanuel Lo, ignaro dei suoi problemi, l'aveva mandata in sfida perché dopo un mese non aveva visto in lei nessun tipo di miglioramento rispetto all'inizio. "Ho notato un problema grosso e di difficile soluzione rispetto alla tua assenza di espressività. Per questo ho deciso di mandarti in sfida contro una ragazza molto, molto espressiva", le ha fatto sapere il coreografo.

La ballerina in lacrime: "Non voglio alibi"

Dopo aver visto la sua rivale, Rita ha ammesso: "La conosco. E' molto brava, più di me. Oltre ad avere la tecnica lei ha anche l'espressività". A questo punto Maria De Filippi la sprona a spiegare a tutti il suo problema: "Tu lo sai perché non sei espressiva, me l'hai spiegato tu. E' una cosa di cui non sei responsabile e di cui avresti dovuto parlare prima. Non è una cosa di cui dovresti vergognarti, anzi è una medaglia il fatto che tu stia cercando di superarla".

La conduttrice spiega quindi ai compagni: "Rita è nata con un piccolo disturbo che riguarda la capacità di leggere, scrivere e contare. Balla contando, altrimenti non tiene il tempo ed è concentrata a fare quello". La ballerina avrebbe preferito non rivelare il suo disturbo per non creare un alibi alle sue esibizioni, ma Maria le fa capire che questa era una spiegazione dovuta ai professori per poterla valutare meglio. Dopo aver detto la verità la ballerina si lascia andare a un pianto liberatorio, abbracciata dai suoi compagni.

Alessandra Celentano: "Perché non me l'hai detto Rita?"

In sala Rita incontra Alessandra Celentano che afferma: "Ho parlato con Maria. Finalmente so tutto! So che mentre balli sei impegnata a contare per non andare fuori tempo". La professoressa ripercorre poi con la sua allieva i passaggi per imparare la coreografia: memorizzare i passi, associarli alla musica contando e infine lavorare sull'espressività.



"Se sei impegnata a contare è impossibile per te esprimere dei sentimenti. Io mi sento anche in colpa, perché non me l'hai detto? Se l'avessi saputo non ti avrei detto quello che ti ho detto. Ti tolgo il compito perché a questo punto non ha più senso e chiederò il ritiro dalla sfida". Per l'insegnante, infatti, ora la priorità è adeguare il lavoro alla situazione di Rita: "Sapendolo la andiamo ad affrontare in maniera diversa. Cercheremo di fare tutta una serie di cose giuste per te".