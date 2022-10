"Amici 22": Claudia entra nella scuola, Asia ancora in gioco grazie al "banco del pubblico"

La sfida tra Asia e Claudia e il banco del pubblico

La puntata si apre con Asia, a rischio di sostituzione: Raimondo Todaro nutre dubbi nei suoi confronti e non esclude di sostituirla con Claudia. Dopo l'esibizione di entrambe le ballerine, il prof non ha dubbi e sceglie Claudia: Asia deve lasciare la scuola. Alessandra Celentano ed Emanuel Lo lo criticano, non per la scelta di oggi ma per aver dato spazio ad Asia nella scuola. Maria De Filippi introduce una novità: il banco del pubblico, un'opportunità data a un allievo eliminato o sostituito che avrà la possibilità di restare nella scuola qualora il pubblico da casa lo voglia e sarà seguito non dai professori ma dai professionisti. Si apre il televoto.

La gara di cover

In attesa del verdetto del pubblico, inzia la gara cover. A giudicare i cantanti della scuola è Loredana Bertè. Inizia Aaron che grazie alla sua interpretazione di "Another Love" porta a casa un 9. Federica canta "La mia storia tra le dita" e il voto per lei è 8. Wax canta la sua versione di "Psycho Killer" ma non convince Loredana: per lui un 6 di incoraggiamento. Rudy Zerbi ripete le parole della Bertè per sottolineare i difetti del ragazzo, ma Arisa lo difende e va in scena un piccolo battibecco. E' il turno di NDG che con la sua interpretazione di "I See Fire" strappa un 8+. L'interpretazione di "America!" che fa Cricca non convince Zerbi, ma piace alla Bertè anche se il voto non è palese. Nemmeno Piccolo G è piaciuto a Rudy con "You Will Never Know": l'insegnante gli chiede di occuparsi di più della performance che del look in futuro e lo minaccia di sospendergli la maglia. Il voto del giudice non viene rivelato. La classifica vede in testa Aaaron, mentre ultimi in classifica sono a parimerito Wax e Piccolo G che dovranno sostenere un esame con i rispettivi prof.





Il compito di Samuel

A Samuel è stato affidato un compito da Alessandra Celentano per renderlo consapevole della sua scarsa preparazione tecnica. Si esibisce prima il professionista Michele che mostra la coreografia e poi tocca all'allievo. La prof di classica cerca di spronarlo a studiare di più perché gli riconosce alcuni meriti e anche la prova l'ha abbastanza soddisfatta e ritiene il compito superato.





La sfida di Tommy

Tommy Dali deve affrontare la sfida con Linar. E' stata Arisa a chiederlo, che giudica l'allievo carente nella scrittura. A giudicare è Carlo Di Francesco. Si inizia con "Let Her go", di cui ognuno ha fatto una propria versione. Segue una gara di inediti e alla fine il giudice speciale dà il suo verdetto: la sfida la vince Tommy, che può restare nella scuola.

Gara di improvvisazione tra ballerini

Maria De Filippi propone una gara di improvvisazione tra ballerini. Ognuno deve candidare un compagno e ha ottenere più voti sono Samu e Maddalena e, dopo uno spareggio con Megan, Ludovica. A giudicarli sarà la ex allieva della scuola e ora star della danza, Elena D'Amario. La giudice è molto soddisfatta di tutte le performance ma il suo favore cade su Samu.





Tommy sulla graticola: canta davanti a Michele Bravi

Rudy Zerbi ha chiesto la maglia di Tommy Dali. Il prof vuole che l'allievo si esibisca nella cover di "Il diario degli errori" di Michele Bravi che entra a sorpresa per dare il suo parere sull'esibizione. La performance commuove Zerbi, come sottolinea Maria De Filippi. Anche Bravi è molto toccato dall'esibizione e si complimenta con il ragazzo. La felpa è, ovviamente, confermata.

Gara di ballo

I ballerini affronteranno una gara di ballo che darà luogo a una classifica: l'ultimo sarà messo a rischio eliminazione. A giudicare i ballerini è stato chiamato Jacopo Tissi. Inizia Megan che viene lodata per la sua capacità di tenere il palco, ma delude sul piano della tecnica: voto 7+. Segue Gianmarco, che è piaciuto a Tisci sul piano della presenza e della musicalità ma non sulla tecnica: per lui un 7-. Una performance giudicata "molto buona" è quella di Mattia, che prende 8-. Ludovica piace nel complesso: la sua esibizione è da 7. Tissi apprezza carisma, energia e movimento di Samu: per lui 8+. Per Rita il voto è segreto ma il giudice esprime apprezzamento, consigliandole di prendere più confidenza. Anche il voto per l'esibizione di Ramon è segreto, ma Tissi giudica la performance "di buon livello", infatti è primo in classifica. Fanalino di coda è Gianmarco.





La sfida di inediti

NDG, Piccolo G e Cricca sono i protagonisti della gara di inediti davanti al producer Merk. La sua opinione è che quella di NDG sia la migliore.

Il compito di Maddalena

Alessandra Celentano ha assegnato un compito a Maddalena che, a suo giudizio, si è sempre più "spenta" nel corso delle puntate. Tra la prof di classico ed Emanuel Lo inizia un battibecco a proposito delle responsabilità degli insegnanti sulla crescita dell'allievo. Maddy comununque convince la maestra che giudica il compito superato.

Tananai è l'ospite speciale e presenta il suo nuovo singolo, "Abissale". Giulia Stabile annuncia il vincitore della medaglia Oreo che è Ludovica.