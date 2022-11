"Amici 22", Gianmarco a rischio eliminazione

Il corpo insegnante composto da Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa, per il canto , e da Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo , per la danza, deve confermare le maglie dei loro alunni, ma non ci sono eliminati nell'ottava puntata. Ultimo classificato nella gara di ballo è Gianmarco, a serio rischio. Ospiti della puntata Marco Mengoni, che ha presentato il nuovo singolo “Tutti i miei ricordi”, e Cristiano Malgioglio giudice della gara di cover.

C'è amore nella scuola

Maria De Filippi mostra subito un video in cui si parla di Samu, l'unico a non avere un flirt in casetta, mentre altre coppie stanno nascendo. Ed è per questo che la De Filippi gli manda de fiori, ironizzando sul fatto che sono una coppia anche loro: "Anche se abbiamo diverse età".

Gara Cover

"A giudicare un cantautore che ha scritto 50 anni di canzone italiana", annuncia la De Filippi, Cristiano Malgioglio, il quale, commosso, dice: "Essere qui ad Amici è come andare a ricevere un Grammy o un Oscar”.

Dopo aver scherzato con Arisa, sua vicina di casa a Milano, Malgioglio dà il primo voto a Wax, che canta "Il rock di Capitano Uncino"! 9-: “Ha una grande personalità, sa tenere la scena… Complimenti”. Zerbi non è molto d’accordo: "Non sei stato forte come nella precedente esibizione, in Svalutation...".



9 anche per NDG che canta “Mercy” di Shawn Mendes: "Nella prima parte ti sei avvicinato molto a lui, nella seconda parte anche meglio di lui".

Federica ottiene addirittura un 10 per "Hypnotized": “Sicura di sé, si muove come una popstar. Sei veramente ottima", dice Malgioglio. Stesso voto assegnato anche a Tommy Dali: "Una voce pastosa che amo molto” commenta.

Niveo riceve solo un 7+, Cricca invece un 10- ': "Hai una timbrica aggressiva e sei molto sexy".

Infine 7+ anche per Ascanio che con Niveo si posiziona all'ultimo posto ed è a rischio eliminazione.

Malgioglio chiede a gran voce di ascoltare Aaron, che gli piace molto. In realtà Arisa gli ha assegnato un compito, “It’s me”, e il risultato viene apprezzato da tutti, ma non da Zerbi che critica il pezzo e giudica il compito "insensato".



Gara di ballo e ... palloncini

Prima della gara di ballo si torna al gioco dei palloncini e si scopre che Samuel ha una cotta per Elena D'Amario, nonostante la differenza d'età: "Sono innamorato di te, peccato che ci dividano 10 anni”.

C'è una cattiveria per NDG: "Ti fai troppe pare, a volte fai determinate cose solo per apparire", ma nessuno ammette di aver scritto la frase: "Sono fatto così…” dice il ragazzo difeso dal suo prof Rudy: “Trovo infantile non alzarsi dopo aver detto una cosa così…”

Megan invece scrive un messaggio per Gianmarco: "Non sopporto come ti fai influenzare quando sei con gli altri".

Si comincia la gara di ballo, gli ultimi due andranno in sfida. Giudice Froz.

Alcune esibizioni vengono dimostrate dai professionisti.

Mattia, che si esibisce in un ballo latino prende 7,5. Ludovica balla sui tacchi su una coreografia preparata con Emanuel Lo, prende un 6+ e viene criticata dalla Celentano per l'abbigliamento ancora troppo coperto. La danzatrice versa qualche lacrima, non si è piaciuta.

Gianmarco del team Celentano scopre di aver ricevuto solo un 6 e scoppia a piangere anche lui dietro le quinte.

Claudia riceve invece nb 7, ma la Celentano le dice che non le piace, né in questa coreografia né nelle sue preferite: "Troppo moscia".

8- invece per Maddalena a cui sia Froz sia Malgioglio fanno i complimenti. E' il turno è di Samu, che è piaciuto molto a Frox e riceve 8. Ma la Celentano lo critica per i piedi e gli dà un 5. Anche Rita viene molto apprezzata da Froz e dalla maestra Celentano. Voto segreto. Poi è il momento di Megan e anche per lei è voto segreto.

La classifica finale svela che nei primi posti si posizionano Maddalena e Megan a pari merito con 8,5 e poi Samu con 8. A rischio eliminazione c'è Gianmarco all'ultimo posto.

Celentano e Malgioglio si esibiscono su una musica afro e samba.

Ramon non ha preso parte alla gara in quanto impegnato in un compito di hip hop che gli era stato assegnato dal suo maestro. Il giovane si esibisce in “Men in black” e chiede ad Emanuel Lo di sedersi al centro per assistere all’esibizione.

La maestra Celentano però rimprovera Ramon per l'eccessivo egocentrismo che sfoggia in studio. Il "siparietto" con Emanuel Lo non le è piaciuto, gli fa i complimenti, gli dice che è bravo, generoso, simpatico, ma sempre troppo alla ricerca di attenzioni: "Te lo dico perché devi lavorare su questo problema, sei eccessivo. Non ne hai bisogno. Per me è un discorso molto serio. Sei qui per ballare, sei un bravissimo ballerino ma non sei al Grande Fratello. Non hai bisogno di escamotage per farti notare, per essere in evidenza…". Ramon risponde: "Forse questo ostentare fa parte della mia insicurezza…”

Gara di canto estemporanea

Inedita competizione di canto a sorpresa incentrata su "Imagine". Il giudice è Beppe Vessicchio e i cantanti che si offrono volontari per cantare il brano di John Lennon e partecipano alla gara sono Tommy Dali, Niveo e Aaron. Il vincitore della gara è Tommy Dali, che avrà l'immunità per un'eventuale sfida!



Maria De Filippi annuncia l’imminente pubblicazione degli inediti di Wax, NDG e Tommy Dali. I tre cantanti si esibiscono davanti a Federica Gentile di RTL e Radio Zeta, ed è quest'ultima radio che manderà in rotazione tutti e tre i brani.



E' nuovamente la volta di Ramon che si esibisce in un pezzo classico. Poi entra il secondo atteso ospite della puntata Marco Mengoni, che canta il suo nuovo singolo "Tutti i miei ricordi".