"Amici 22": Alessio, Wax, Samu, Federica e Mattia conquistano la maglia del serale

Sul palco ballerini e cantanti stanno dando il cento per cento, per conquistare la maglia dorata e prenotarsi un posto per la finale. A inizio puntata un tenero messaggio di Maria De Filippi per ringraziare il pubblico per l'affetto. Alessio e Wax sono primi in classifica e sui guadagnano un posto al serale. Ospite della puntata Giorgia.

Il ringraziamento di Maria De Filippi A inaugurare la puntata di "Amici 22" un breve e delicato messaggio di Maria De Filippi per l'enorme affetto ricevuto dopo la morte di Maurizio Costanzo, poi l'attenzione si concentra tutta sui ragazzi. Samanta Togni, Veronica Peparini e Virna Toppi entrano per giudicare i ballerini. Per ul canto, invece, entra Giorgia (compagna del maestro di ballo Emanuel Lo). Si inizia con il ballo e a inaugurare le danze è il latino americano di Mattia, poi è il turno di Wax con una sua versione di "Nessuno mi può giudicare" che lascia il palco a Megan con una coreografia hip-hop molto grintosa.

Le classifiche Cricca porta un'interpretazione di "Light My Fire" e riceve il complimenti di Giorgia per la sicurezza e la pronuncia inglese. E' il momento di Alessio e AAron, che conquistano i giurati. "Che mi hai chiamato a fare Maria? Sono bravi!", scherza Giorgia. Balla Samu e poi lascia spazio a Ndg e Paky. Al ballerino Veronica Peparini consiglia di essere più personale, senza copiare dagli altri. Piccolo G porta "A chi mi dice" e poi arriva la ballerina Benedetta con un passo a due con il professionista Umberto.Federica canta "Destri" e poi tocca a Niveo con "Walk on the Wild Side", Mezkal poera una versione personale di "Should I Stay or Should I Go"

Alessio al serale, Paky fuori dalla scuola L'ultima della gara di ballo è Benedetta, mentre al primo posto c'è Alessio. Il maestro Todaro lo fa esibire su due coreografie per capire se è meritevole di un posto al serale. "Le parole sono finite, non ne ho più. Ti posso dare solo la maglia", gli dice l'insegnante con il sorriso. "Finalmente gliel'ha data, sono d'accordo con Todaro per una volta", gli fa eco Alessandra Celentano. Poi la maestra chiama Paky: "Ho pensato fosse un buon acquisto, poi è arrivato Alessio. Mi prendo le mie responsabilità e lo mando a casa". Il ballerino saluta tutti e si congeda: "Me lo sentivo, me la sono comunque goduta. E' stata una bella opportunità e ringrazio tutti. In particolare Samu, gli auguro di andare al serale".

Mezkal a casa, Wax al serale Mezkal fuori dal programma Le parole della maestra scatenano una piccola bagarre tra i colleghi, che sono stati velatamente accusati di non prendersi le proprie responsabilità. Anche Rudy Zerbi convoca Mezkal per dirgli di andare a casa, perché nel tempo rimasto non avrebbe la possibilità di crescere. Chiede alla produzione di permettergli di partecipare ai casting il prossimo anno. Anche la riflessione di Zerbi scatena lo scontro con Cuccarini e Arisa. Niveo è ultimo in classifica, mentre Wax è primo: canta la sua "Turista per sempre" e conquista il serale.

La gara di inediti I cantanti propongono i loro inediti, tre di loro saranno prodotti e realizzeranno il loro sogno. A giudicarli c'è Charlie Rapino. Inizia Federica con "Scivola", poi Angelina con "Ti chiedo scusa" e Cricca con "Australia", dedicata alla ballerina Isobel. Wax presenta "Grazie", mentre Piccolo G. "E' normale" e Aaron con "Mi prenderò cura di te". L'ultimo è Niveo con la sua "Passo dopo passo". Angelina, Wax e Aaron sono i vincitori e avranno la possibilità di far ascoltare i loro inediti ad alcuni tra i produttori più affermati della scena musicale.