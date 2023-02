"Amici 22": Gianmarco, Angelina e Maddalena conquistano la maglia per il serale

Tre le maglie assegnate in questa ventunesima puntata del talent di Maria De Filippi. Accedono alla fase finale Gianmarco, Angelina e Maddalena. Nessun allievo è stato eliminato. Assente in studio Emanuel Lo. Il maestro di canto partecipa alla puntata in collegamento video.Tra gli ospiti in studio, giudici della gara di canto in questa ventunesima puntata, il giovane cantautore Sangiovanni, l'artista rivelazione di Sanremo 2023 Mr Rain , che presenta il singolo "Supereroi" e annuncia il tour live da aprile, e il maestro Beppe Vessicchio. Per quanto riguarda, invece, il ballo, a giudicare è stata Eleonora Abbagnato.

Si comincia Per la gara di ballo il primo ad esibirsi è Gianmarco, che danza su un pezzo di Mahmood e riceve i complimenti della Abbagnato, la quale oltre a lodare le sue doti, lo definisce "sempre più bello. E' la volta di Wax per il canto, che piace molto a Sangiovanni. Poi tocca a Matteo di nuovo per il ballo e Aaron per il canto, che si mette alla prova con "You give me something" e piace a Vessicchio. Le luci del palco sono poi tutte per Megan e il suo passo a due con Giulia! La sua esibizione provoca un battibecco tra la Celentano e l'Abbagnato, la quale giudica Megan "bella". L'insegnante puntualizza che non ha parlato di "bravura", bensì di "bellezza". Ma entrambe concordano sulla forte personalità della ragazza. Si passa a Federica che canta “Nothing Breaks Like A Heart” e viene giudicata "molto brava" da Mr Rain. Poi balla Samu. Cricca canta "Cambiare" di Alex Baroni. Sangiovanni loda la capacità di emozionare dell'allievo. Balla Alessio, entrato nella scuola da poche settimane, che ottiene i complimenti della Abbagnato per i bei movimenti.

Poi tocca ad Angelina. Per lei applausi e standing ovation. Vessicchio la ringrazia e si complimenta con lei per "essere completamente aderente al mondo soul e blues".



Benedetta scende in centro pista. La ballerina fa parte della squadra di Raimondo Todaro. Poi arriva NDG con la sua interpretazione di "Voce" di Madame, quindi Packy per il ballo. Mezkal affronta per la prima volta la gara cover!

Per il ballo scende in campo Maddalena con “I’ll never love again” di Lady Gaga. Per la Abbagnato è brava e "molto migliorata". Niveo canta “Tradirefare” di Giorgia. Piccolo G con la sua interpretazione di "Baby" chiude la gara cover di oggi.





Le classifiche e le nuove maglie Per il canto al primo posto WAX, poi Angelina, Aaron, Federica, Cricca, NDG, Mezcal, Niveo, Piccolo G.

Arisa chiede a Wax, che potrebbe ricevere la maglia per il serale, di cantare il suo inedito "Ballerine e Guantoni": "Tu non puoi immaginare quanto io sia fiera di te, orgogliosa e sempre stupita. Però so anche che quando tu ti senti troppo sicuro cominci a comportarti in una maniera troppo sicura, che diventa nociva per te stesso. Mi prendo un pochino per pensarci”.

Arisa decide di aspettare a dargli la maglia: "Fidati di te e fidati di me... continua così".



Per il ballo invece al primo posto c'è Maddalena, poi Samu e quindi Gianmarco. Poi nell'ordine Megan, Alessio, Mattia, Benedetta e Paky. In collegamento da casa Emanuel Lo sottolinea le difficoltà avute da Maddalena nel corso della settimana e come quindi l'esibizione abbia rappresentato molto per lei: "Mi sono emozionato, mi hai fatto quasi piangere" ha detto l'insegnante, che prima di assegnare la maglia alla sua allieva le fa ballare "How do you sleep" e "Flashdance". La maglia del serale è sua: "Mi spiace non essere lì per sentire l'emozione... Brava Maddalena, puoi fare grandi passi", dice Lo.



La De Filippi annuncia poi: “Siccome mancano poche settimane al serale, cerchiamo di guardare anche altre classifiche, per dare l’opportunità di presentarsi davanti al proprio prof”.

Per il canto al primo posto c'è Angelina. La prof Cuccarini le fa prima cantare una cover e poi per festeggiare i 2 milioni di streaming il suo inedito "Voglia di vivere". Poi le rammenta che le aveva detto: "se sei prima nella classifica generale per due settimane di fila la maglia è tua". E quindi le assegna la maglia del serale.

Per il ballo il primo nelle classifiche generali è Alessio. Il suo maestro Todaro gli fa molti complimenti dicendogli che il suo percorso in queste sue prime tre settimane è stato eccellente e che deve continuare così. Per ora però niente maglia.

Sempre per il ballo Alessio, Gianmarco, Paky e Samu sono stati convocati da Alessandra Celentano, durante il daytime della settimana, per giudicare la loro espressività. L'insegnante aveva definito troppo poco espressivo Samu. Molto bene, invece, Alessio e Gianmarco.

A tale proposto Emanuel Lo chiede una prova di improvvisazione per Gianmarco, Samu, Ramon e Packy. I ballerini si devono confrontare proprio sull’interpretazione. Per i primi 60 secondi dovevano mostrare rabbia, legati al polso con un elastico, per gli altri 60 secondi la felicita. Il Giudice è Marcello Sacchetta, che premia Gianmarco, poi Samu, poi Packy e quindi Ramon.

Emanuel Lo trova Samu tutt'altro che inespressivo come lo definisce invece la Celentano. I due insegnanti battibeccano per un po' su Samu poi la Celentano si fa portare una maglia e chiama Gianmarco dicendo: "Trovo che sia uno degli allievi che ha fatto più progressi di tutti, è bravo, stiloso, elegante e bravo e gli do la maglia". Dopo aver preso la maglia Gianmarco fa scendere tutti per ballare. La Celentano gli dice quindi di continuare a lavorare così e di migliorare sempre perché al Serale cercherà di valorizzarlo maggiormente.



Nuovo torneo di canto a cui possono partecipare solo tre cantanti scelti dagli stessi allievi, che votano Wax, Aaron, Piccolo G.

Wax canta "Love" di Gue e Marra. Piccolo G invece "Ali sporche". A giudicarli è Beppe Vessicchio. Vince Wax di cui Vessicchio premia "la visceralità". Il premio? Un concerto, tutto suo, all’Alcatraz a Milano.



Dopo la gara Aaron è triste per aver sbagliato, allora Maria De Filippi richiama il maestro in studio e lo fa esibire il giovane talento della scuola di Amici 22 per risollevargli il morale. Vessicchio gli dice che se nella gara avesse cantato la canzone di quest’ultima esibizione avrebbe vinto senza ogni ombra di dubbio. Il maestro trova bravissimo Aaron. Lo rassicura sulla precedente gara. “Lui è bravo, cosa gli devo dire? Se vuoi una cosa tecnica, nell’originale la voce cambia, il falsetto cambia… Tu lo fai pieno, ed è difficile, molto difficile”. Aaron lo ringrazia.

Gara ballo con le stesse modalità, ovvero con i ballerini scelti dagli allievi. Scendono Maddalena, Ramon e Mattia. Vincono tutti e tre per volere di Kledi, che li giudica e tutti e tre parteciperanno ad un evento con diversi ballerini in onore di Carla Fracci.



Rudy Zerbi assegna un compito a Federica, deve cantare a cappella senza musica e senza nessun ausilio "Tom's diner", per la prima parte di un brano e poi con la base. Compito superato con i complimenti di Zerbi.



La prova Tim la vince Mattia che balla una samba su di un mix tra Gasolina e Mi gente. Mattia ha chiesto, prima di ballare, di poter ringraziare tutto il pubblico che lo sostiene e lo vota sempre.



Poi rientra Mr. Rain per cantare “Supereroi” il brano arrivato al terzo posto a Sanremo 2023.

Infine Maria De Filippi chiede a Wax e Angelina di “sponsorizzare” la compilation dei ragazzi di Amici 22 e i due mettono insieme un siparietto divertente e convincente.



Isobel ha vinto il premio Oreo mentre Alessio ha vinto il premio Marlù.