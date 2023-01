"Amici 22", Tommy Dali e Valeria eliminati, Cricca è riammesso nella scuola

Il primo viene eliminato da Rudy Zerbi , la seconda esce a seguito di una sfida con Cricca , eliminato nel corso della scorsa puntata e riammesso in via del tutto eccezionale. Angelina e Isobel arrivano prime nelle gare rispettivamente di canto e ballo, ma nessuna delle loro insegnanti concede loro la maglia del serale. Ospiti Alessandro Cattelan, in veste di giudice, e Deddy che ha presentato il suo singolo.

Maria De Filippi inizia la puntata facendo entrare Tomy Dali, Valeria, Wax, Ndg, Valeria, Maddalena e Samu che consegnano la maglia ai giudici. Affrontano la questione relativa a quanto avvenuto nella notte di Capodanno, ribadendo la scelta di non mostrare il filmato. La produzione ha deciso di mandarli tutti in sfida immediata, giudicata da giudici esterni, con sfidanti scelti dalla produzione stessa. La produzione sottolinea la possibilità di per ogni prof di agire nei confronti di ogni allievo coinvolto optando per qualunque provvedimento considerato opportuno.

Rudy Zerbi parla direttamente con Tommy Dali, sottolineando come il filmato sia l'apice gravissimo di una condotta costantemente immatura e poco responsabile. Il prof annulla la sfida e chiede l'eliminazione immediata dell'allievo.



Il primo a mettersi in sfida e Samu che sarà giudicato da Francesca Bernabini contro Paky. La giudice propone una battle di improvvisazione hip hop ma alla fine chiede di rimandale la competizione per permettere loro di preparare una comparata.



E' il turno di Valeria. La proposta di Lorella Cuccarini è quella di reintegrare Cricca al suo posto, in virtù del suo comportamento sempre corretto e disponibile. La produzione non accoglie la richiesta, ma permette (se anche gli altri prof sono a favore) di mettere in sfida Valeria e Cricca. Tutti danno il loro ok. Giudica la sfida Paolo Giordano che chiede di cantare gli inediti: la sua preferenza va su Cricca.



Garrison è il giudice che vede Maddalena contro Martina. Il coreografo è duro con la ballerina, ma alla fine decide di darle la possibilità di restare in gioco. Emmanuel Lo è categorico con la sua allieva: "Da oggi in poi solo danza, studio e disciplina".



Luca Dondoni giudica la sfida di Ndg contro Patrick e non ha dubbi: dà la possibilità all'allievo di restare. Il cantante si scusa con Lorella Cuccarini e con il pubblico per il suo errore.

Arisa esprime il suo rammarico per quanto accaduto e rimprovera Wax. Il cantante sarà giudicato da Federica Gamba nella sfida contro Pandax: l'allievo può restare nella scuola.

Si entra nel vivo con le gare di canto e di ballo: il vincitore di ogni categoria conquisterà la maglia del serale. A giudicare saranno Alessandro Cattelan per la prima categoria, Federico Leli, Garrison, Irma Di Paola nell'altra. Gianmarco si esibisce nel ballo, poi Piccolo G nel canto, seguno Megan e Aaron, Mattia, Jore, Isobel, Federica, Eleonora, Angelina, Vanessa, Niveo e Samuel mantenendo l'alternanza delle discipline. Prima in classifica per il ballo è Isobel ma Alessandra Celentano decide di non darle la maglia del serale. Per il canto è in testa Angelina e anche nel suo caso la sua prof, Lorella Cuccarini, decide di non darle l'accesso alla prossima fase del talent. Decide comunque di premiarla facendola esibire.

Mattia si esibisce in un compito assegnato da Alessandra Celentano, che vale anche come esibizione TIM. La prof gli riconosce un buon potenziale ma considera la prova non superata perché da lui pretende di più. Riconosce comunque un certo miglioramento. La prova viene ripetuta alla presenza di Francesca Titocchia per vedere se, alla presenza della bellissima ballerina, l'allievo riesce a tirare fuori finalmente la giusta dose di mascolinità e sensualità. Francesca e Alessandra concordano sul fatto che, anche la seconda prova, sia insufficiente.



Viene chiamata Rita, eliminata dalla scuola nel corso della scorsa puntata. Alla ballerina viene assegnata una borsa di studio nella Joffrey Ballet School di New York, una delle accademie più prestigiose del mondo.



Samuel viene chiamato a svolgere un compito assegnato da Alessandra Celentano. La prof gli riconosce miglioramenti e potenziale ma lo giudica indietro rispetto agli standard della scuola.

Deddy, finalista di "Amici 20" è l'ospite della puntata. Il cantante presenta il suo singolo "Casa Gigante".

Si esibisce Ramon che, nel corso della scorsa puntata, ha già guadagnato la maglia del serale.