Ad "Amici 22" Mattia in lacrime chiede aiuto alla Celentano

L'allievo di Raimondo Todaro, infatti, non si separa mai da collanine e anelli; nascondendosi dietro strati di vestiti. Adesso, però, il ragazzo in lacrime le ha spiegato il motivo: "Non mi piaccio, non riesco ad apprezzarmi a livello estetico"

Il serale si sta avvicinando, così Mattia chiede d'incontrare Alessandra Celentano per capire come migliorarsi, soprattutto per quanto riguarda il look. La maestra e il professionista Umberto hanno le idee molto chiare e gli fanno un elenco di tutto quello che non va. "E' da tempo che io e Umberto ti diamo consigli, ma tu hai la capoccia dura", lo rimprovera l'insegnante. "Iniziamo dicendo che sei tutto troppo: collane, anelli, le scarpe di vernice con i lacci lunghi, la camicia, la cintura, i capelli o pieni di gel o sparati in aria. Anche per farti mettere dei pantaloni decenti ci abbiamo messo tanto...".

"Sei troppo antico, devi togliere qualcosa"

La Celentano lo invita poi a prendere spunto da chi ha più esperienza: "Dovete imparare anche a copiare, hai qui l'esempio di Umberto. Se vedi che balla a piedi scalzi, perché il pezzo lo permette e rende tutto più moderno, fallo anche tu. Sei antico, meno roba hai e meglio stai". Da tempo i professionisti lo spronano a indossare pantaloni adeguati e mettere da parte le sue adorate camicie larghe: "Quando ti abbiamo chiesto di ballare a petto nudo era un problema, ti ricordi?".

"Non mi sono mai piaciuto"

"Perché ti vuoi coprire, non ha mica un brutto fisico", gli domanda la maestra. A questo punto il giovane ballerino spiega di sentirsi molto insicuro del proprio aspetto. "E' sempre stata una mia paura, perché non mi piaccio fisicamente. Mi vedo troppo basso e magrolino: ecco perché non voglio stare a petto nudo. Sto cercando di superarla e di spogliarmi quando mi viene richiesto, ma ho difficoltà ad apprezzarmi anche nella vita. Non mi sono mai piaciuto e qui mi viene difficile anche guardare la telecamera mentre ballo".

"Devi accettare anche i difetti"

La maestra capisce quindi che il problema va ben oltre la danza: "Qui c'è un problema, perché tu sei un bel ragazzo. Queste cose escono quando balli, devi lavorarci e per farlo devi essere consapevole del tuo corpo, accettandone anche i difetti. Altrimenti non crescerai mai". Anche Umberto gli dona dei consigli utili: "Prova a staccarti anche dallo specchio. Sembra una banalità, ma ballare senza guardarsi e un modo per imparare a esplorare il proprio corpo e dare un senso a quello che si fa".

E' il momento di far uscire il nuovo Mattia. "Via anelli, catene, camicia e scarpe. Cambia anche i pantaloni. Devi imparare a sentirti bene con te stesso", gli dice la Celentano. Il punto più critico è fargli mettere da parte una collanina della nonna a cui tiene in modo particolare: "Ti do questo compito, quando balli te la levi e poi la rimetti. Devi superare queste cose, è per farti crescere e farti capire l'origine delle tue insicurezze. Sai che non faccio molti complimenti, ma tu sei un bel ragazzo, non puoi vederti brutto".