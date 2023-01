"Amici 22", la ballerina Isobel conquista l'accesso al serale

La puntata è iniziata con la sfida di Samu vs Paky, conseguenza di un provvedimento disciplinare dopo gli eventi di Capodanno che hanno portato altri cinque allievi in sfida diretta. Francesca Bernabini non sa chi scegliere: "Mi piacciono entrambi. Avete entrambi le qualità per far parte del programma, in questa fase. La scelta è estremamente difficile…Una questione di sapori…”, quindi Alessandra Celentano le viene in aiuto e decide di prendere Paky ugualmente e aggiungere, quindi, un banco, in accordo con gli altri insegnanti. Samu, pur restando in gara, dovrà però fare un’altra sfida con un altro sfidante, la settimana prossima.



Le gare

La De Filippi presenta i giudici per le gara di ballo, Riccardo Cocchi, Virna Toppi e Francesco Mariottini e per quella di canto Gerry Scotti. Il primo classificato in ambedue le categorie avrà la possibilità di accedere al serale e indossare la maglia, che finora è stata assegnata solo al ballerino Ramon.

Si inizia con Cricca, che canta “Spaccacuore” e si emoziona cantando il pezzo.

E' la volta di Isobel per la danza e poi di Aaron per il canto. Megan balla "Freedom" e poi NDG, allievo della squadra di Lorella Cuccarini.

Tocca quindi a Samu ad esibirsi per il ballo e poi ad Angelina che canta "Eye in the sky".

E' poi la volta di Mattia a ballare e di Wax per il canto con “Vengo anch’io, no, tu no”. Dopo la sua esibizione segue Maddalena e Federica che canta “Chiamami ancora amore”.

Dopo di lei balla Eleonora e Jore canta "Mi fido di te" di Jovanotti.

Nella classifica parziale di canto ci sono al primo posto Angelina, Aaron e Cricca.

Per il ballo scende in pista Samuel e per il canto Piccolo G canta “Fuori dal tunnel”.

Sulle note di "Lose control" Vanessa affronta la gara di ballo! Mentre chiude la gara di canto Niveo.



Nella classifica di ballo si confermano al primo posto Isobel, Mattia e Samuel. Ultima Vanessa.

La Celentano chiede a Isobel di esibirsi nuovamente in "Unstoppable" e poi ancora in "La gatta". Non ancora contenta la maestra vuole vedere la giovane ballerina esibirsi in una coreografia un po' più "triste e malinconica" sulle note di "Hello".

Isobel ottiene finalmente la maglia del serale da Alessandra Celentano: "E' unitile aspettare ancora".



La classifica di canto

Al primo posto si classifica Aaron, al secondo Angelina e al terzo Cricca. Rudy Zerbi, che si dichiara "molto soddisfatto" di Aaron, il quale ha la chance di ottenere una maglia del serale, gli chiede di cantare "Purple rain": "Stai lavorando bene, sono felice dei tuoi progressi che non sono però ancora sufficienti, per poter accedere al serale. Continua a lavorare così".



La De Filippi chiama Mattia al centro dello studio e mostra un video dove il ballerino chiede un confronto con la Celentano. Todaro si lamenta per il parere chiesto alla collega e non a lui. I due hanno discusso anche sull’eventualità di far esibire Mattia a piedi nudi, visto il leggero infortunio del ballerino avvenuto nella scorsa puntata. Per la Celentano deve ballare senza scarpe, per Todaro no. Mattia quindi non si esibisce.



Micro gara di canto e ballo

Solo tre cantanti possono partecipare ad una nuova gara di inediti. Aaron partecipa di diritto per gli altri due la De Filippi chiede agli altri allievi, ballerini e cantanti, di esprimere la loro preferenza: "Chi vorreste si esibisse?". Grazie ai loro voti si aggiudicano le altre due sedie Cricca e Angelina ex equo e Federica. In palio la possibilità di girare un video ufficiale per un singolo con il loro inedito, diretti da Giacomo Triglia, grande regista di video: il vincitore è Cricca con il brano "Se mi guardi così".



Garrison ha ricoperto il ruolo di giudice invece nella stessa sfida per quanto riguarda il ballo: in palio la possibilità di esibirsi ad un concerto di Achille Lauro. Di diritto partecipa Isobel, prima in classifica, poi si aggiudicano le altre sedie, grazie ai voti degli allievi stessi Samu, Ramon e Megan. Le coreografie vengono assegnate dai rispettivi maestri. Vince la prova Samu.



E' la volta della guest star musicale, Ernia che si esibisce con il suo nuovo singolo "Bella fregatura".

Infine, Angelina ha vinto la prova Oreo, Aaron ha vinto la prova Marlù mentre Mattia, che si esibisce in una coreografia, ha vinto la prova TIM.