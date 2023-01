Ad "Amici 22" i colpevoli di Capodanno rientrano in casetta

I responsabili erano sei: Tommy Dali e Valeria (entrambi eliminati la scorsa puntata); Wax, Ndg, Maddalena e Samu che invece hanno vinto la sfida immediata. I compagni si preparano a riaccoglierli nel gruppo, anche se in questi giorni non ne hanno affatto sentito la mancanza, anzi.

Nuovi equilibri

Negli ultimi momenti senza i quattro compagni "colpevoli", ballerini e cantanti fanno un bilancio di questi giorni senza di loro. Tutti ammettono che il clima in casa è cambiato in meglio e senza di loro tutti hanno ritrovato una serenità persa da tempo. "Adesso non perdiamo la tranquillità e lo stare bene tra di noi", consiglia Niveo. Per Mattia, invece, la situazione non cambierà molto: "Ci dobbiamo comportare come abbiamo fatto fino a ora, con degli elementi in più. Basta che non torniamo come eravamo prima. Altrimenti non è servito a niente".

Il pensiero di Ramon e Angelina

Il gruppetto nelle scorse settimane, infatti, ha reso la vita difficile agli altri con comportamenti fastidiosi. Per Ramon, però, il loro sbaglio ha rimescolato gli equilibri: "Adesso sono loro che devo abituarsi alla nostra normalità". sottolinea come anche loro stanno vivendo male questa situazione, ma Angelina ribatte: "Hanno rischiato tanto, ma alla fine sono dentro. Wax se l'è giocata bene la sfida, ha capito cosa doveva fare e l'ha fatto".

Aaron contro Wax. "E' un senza pa***"

Aaron ce l'ha in particolare con Wax e si sfoga con Piccolo G.: "Ha dimostrato di essere un paracu*** e un senza pa***e. Invece di voler reintegrarsi al gruppo per ricominciare, in maniera diversa, vuole stare solo con il suo gruppetto. Perché gli vanno tutti dietro e sta nella sua zona di comfort. Sei doppiamente parac***".

"Senza di voi eravamo più sereni"

Il rientro in casetta Wax, NDG, Samu e Maddalena tornano in casetta e i ragazzi decidono di affrontare subito la questione con una riunione. Ramon si fa portavoce del pensiero di tutti: "E' stato difficile per tutti, anche per voi, ma è stato naturale compattarci in un gruppo sereno. Abbiamo caratteri diversi, purtroppo non tutti possono reagire in modo forte, né capire quando rispondere e quando invece stare zitti e soffrire". A quanto si evince, quindi, il gruppetto aveva atteggiamenti prevaricatori sugli altri: "In questa settimana si è accesa una luce a tutti quanti ed eravamo veramente tranquilli". Anche Gianmarco è d'accordo con il compagno: "E' stato bello vedere di nuovo alcune persone serene, vedere gli animi riaccesi. Con voi facevamo molta fatica a dormire la sera, non me l'aspetto da persone che sanno a che ora ci svegliamo la mattina"

Wax e Tommy i leader

"In questa settimana abbiamo mangiato sempre insieme naturalmente, senza dovercelo dire. Tutti noi vogliamo mantenere questa situazione perché stiamo bene. Non vogliamo obbligarvi a entrare in questa situazione, se non volete, ma per noi è la soluzione migliore". Secondo Megan i leadre erano "Wax e Tommy, voi siete andati dietro e li avete assecondati. Alcune persone avevano paura a parlare o esporsi, in questo giorni erano più tranquille nel dire quello che pensavano".

La posizione di Wax

Dopo aver sentito i compagni; Maddalena, Samu e Ndg si scusano con tutti e promettono di voler cambiare. Diversa la posizione di Wax, che sceglie d'isolarsi ancora di più dal gruppo: "Influenzo la gente nel modo sbagliato, devo allontanarmi". Per Ramon questa decisione non risolverebbe comunque il problema: "Rovineresti comunque l'atmosfera che si è creata, perché sapremmo che sei chiuso da solo in camera. Noi ci preoccupiamo comunque per voi".Infine tutti e quattro decidono di rientrare nel gruppo con un atteggiamento diverso e più maturo.