Da Vasco Rossi ai Rolling Stones, un anno sotto al palco: i concerti da ricordare del 2022

Sono solo tre dei protagonisti della musica italiana che l'estate scorsa hanno riempito gli stadi con i loro tour e i loro concerti. Il 2022 è stato un anno straordinario per la musica live, con un grandissimo ritorno, dopo gli anni terribili del Covid, a livelli pre-pandemia. Molti artisti si sono distinti per adunate oceaniche, lunghi tour all'aperto o nei palazzetti, eventi unici che poi sono stati replicati a furor di popolo. Maneskin, Jovanotti, Marco Mengoni, Max Pezzali, i Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora... ecco gli eventi live indimenticabili di quest'anno.

E' stato davvero un anno speciale. Difficile fare un elenco completo in quello che è stato uno dei calendari più fitti di sempre, con tour che erano stati rinviati dal 2020 che si sono sommati ad alcuni del 2021 e, ovviamente, a quelli nuovi. Ci sono stati eventi speciali per pochi, come il concerto dei Muse all'Alcatraz di Milano, ma anche il ritorno dei Rolling Stones e il tour d'addio di Elton John. La seconda edizione del Jova Beach Party, un evento che fa storia a sé, e la tournèe speciale che ha visto unirsi per la prima volta due big del nostro cantautorato come Francesco De Gregori e Antonello Venditti, le quattro serate al Circo Massimo di Renato Zero e l'ultima volta dei Litfiba. Ecco tutto quello che è avvenuto quest'anno.

