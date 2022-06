I Pinguini Tattici Nucleari infiammano la folla, sold out a catena in tutt'Italia

Due ore di musica e magia, dove i fan hanno cantato a squarciagola ogni brano in setlist, riempiendo il palazzetto di cori e urla ad ogni mossa della band: dal primo (“Ridere”) all’ultimo (“Pastello bianco”), passando per il nuovissimo singolo “Giovani Wannabe” ​, al primo posto nella classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Risate, abbracci e tanta adrenalina: finalmente, dopo gli anni di stop, i fan dei Pinguini hanno riscoperto la bellezza di partecipare ad un live show, di vedere suonare dal vivo la propria band preferita e di incontrare nuove persone con la stessa passione con cui condividere un momento indimenticabile. Tante le emozioni che la band continuerà a regalare ai fan più grandi e a quelli più piccoli.

25 giugno al Palasele - Eboli, il 27 giugno al Pala Alpitour - Torino, il 30 all' Unipol Arena - Bologna e poi il 2 luglio al PalaPrometeo di Ancona, il 4, il 6 e il 7 al Mediolanum Forum di Milano

Le prossime date sono il. Tutte date sold out.Anche i mesi di luglio e agosto si preannunciano densissimi di appuntamenti, con la leg estiva di concerti che ha già fatto registrare diversi sold out. Gli ultimi biglietti per le date outdoor sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Queste le date:



Sabato 9 luglio - Parma CittàDellaMusica / Palazzo Ducale - Parma

Domenica 10 luglio - Collisioni Festival / Piazza Medford - Alba

Giovedì 14 luglio - Rendano Arena - Cosenza

Sabato 16 luglio - Wave Summer Music / Villa Bellini - Catania SOLD OUT

Venerdì 22 luglio - Bergamo Summer Music / Arena Estiva Fiera - Bergamo SOLD OUT

Domenica 24 luglio - NoSound Fest / Parco della Pace - Servigliano

Martedì 26 luglio - Balena Festival / Arena del Mare - Genova SOLD OUT

Venerdì 29 luglio - Shock Wave Festival / Lungomare Tosti / Francavilla al Mare

Domenica 31 luglio - Sonic Park Matera / Cava del Sole - Matera

Lunedì 1 agosto - Parco Gondar - Gallipoli

Lunedì 8 agosto - Arena di Verona - SOLD OUT

Giovedì 11 agosto - Arena dei Pini - Baiai Domizia (CE)

Sabato 13 agosto - Arena della Regina - Cattolica

Lunedì 15 agosto - Red Valley Festival - Olbia