Piero Pelù cade durante il concerto di Milano: sui social le foto delle lastre alla testa

Oltre alla diagnosi condivisa con i fan, Pelù ha scherzato a proposito delle lastre della sua testa: "Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!". Nel video si vede il momento della caduta: il cantante mentre si prende l'abbraccio del pubblico a ridosso delle transenne perde l'equilibrio all'improvviso, cadendo all'indietro e sbattendo su un gradino del palco con la schiena e la testa. Pelù si è subito rialzato, continuando a cantare come se nulla fosse.

Poi nelle scorse ore ha deciso di svelare la verità sulle sue condizioni di salute. Per il momento è stato annunciato che il concerto dei fuori-tour dei Litfiba a Campobasso è stato annullato. La prossima data del tour della band è fissata invece per il 24 giugno a Macerata. Si attendono notizie sul cantante che è atteso il 4 giugno insieme a Gazzelle, Eugenio Finardi ed Elisa al Campovolo con Luciano Ligabue per l'evento "30 anni in un (nuovo) giorno".