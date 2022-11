I Cure chiudono il tour italiano, sold out a Milano per le icone post punk

Tra il calo delle temperature e quello delle ombre notturne, in un Forum di Assago (Mi) tutto esaurito è stato un venerdì "in love" con la band britannica che rimane ancora un vero culto dopo più di quarant'anni di carriera. L'attesa per i fan è per il nuovo album, "Songs of a lost world", di cui si parla da anni e di cui si vagheggiava potesse uscire proprio a cavallo con il "Lost World Tour" (44 concerti e 22 Paesi toccati). Un ritorno sulle scene discografiche del gruppo a distanza di quattordici anni dal precedente "4:13 Dream" che è stato rimandato al 2023.

Il nuovo disco, secondo le parole di Robert Smith, sarà "oscuro e dolente". E nonostante l'album non sia stato ancora dato alle stampe, i Cure hanno offerto nel corso delle date del tour dei gustosi spoiler, eseguendo le nuove "Alone", "Endsong", "And nothing is forever" e "I could never say goodbye", a cui hanno aggiunto a sorpresa "A fragile thing" ("Non l'abbiamo mai suonata prima d'ora. È una canzone nuova" ha detto dal palco il frontman) proprio nella data milanese, a suggello di un rapporto speciale tra la band e l'Italia partito nel 1984.

Per il ritorno nel nostro Paese dopo sei anni, Robert Smith (voce e chitarra), Simon Gallup (basso), Jason Cooper (batteria), Roger O’Donnell (tastiere), Perry Bamonte (chitarra) hanno regalato ai fan due ore e mezza di concerto e una scaletta di ventisette brani attinti dallo smisurato repertorio che ondeggia tra brume dark e post punk e una velata euforia malinconica, tra "Pictures of you", "A forest", "Lovesong", "Lullaby", "Friday I'm in love", "Close to me", "In between days", "Just like heaven" e "Boys don't cry". Terminata la leg italiana, la band proseguirà i suoi concerti in Europa, con tappe in Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Belgio e Paesi Bassi.