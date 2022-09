Cure, tour in Italia per promuovere il nuovo album "Songs of the Lost World"

Nel corso di una chiacchierata con NME in primavera, Robert Smith aveva preannunciato l'arrivo del nuovo disco dei Cure, spiegando: "È piuttosto martellante, il che attirerà il nostro pubblico più affezionato, ma non credo che ne estrarremo nessun singolo! Essenzialmente abbiamo registrato due album nel 2019. Ho cercato di finirne due contemporaneamente, il che è praticamente impossibile. Ma questo è quasi pronto".

E ancora a proposito della nuova musica che verrà pubblicata dalla band post-punk britannico nata nel 1976, il frontman ha raccontato: "Il primo album dei Cure è oscuro e dolente, la cosa più terribile che abbiamo mai fatto. Il secondo è invece ottimista".

Nel 1999 hanno festeggiato i 40 anni di "Disintegration", quest'anno 40 anni da "Pornography" mentre fervono i preparativi per celebrare i 30 anni di "Wish": i Cure lo ripubblicano il 7 ottobre in una nuova edizione deluxe: 3 cd con 45 tracce, inclusi 24 brani inediti e altri 4 per la prima volta in cd e in digitale. Il nono album in studio dei Cure è uscito il 21 aprile 1992 diventando poi il disco più venduto della band, e raggiungendo in classifica il primo posto in UK e il secondo negli Usa, dove è stato nominato per un Grammy nella categoria Best Alternative Music. L'album ha prodotto tre singoli di successo, "High" nel marzo 1992, "Friday I'm in love" nel maggio 1992 e "A letter to Elise", pubblicato nell'ottobre 1992. Il tour di quell'anno sarebbe stato il più lungo della band di Robert Smith: 111 spettacoli in 21 Paesi.