L'avventura dei Cure album dopo album, ragazzi immaginari che hanno reso popolare il dark

Nell'attesa niente di meglio che fare un ripasso scoprendo i segreti di tutti i dischi pubblicati fin qui dalla band di Robert Smith. " The Cure - Tutti gli album ", curato da Federico Guglielmi , ripercorre la storia del gruppo attraverso l’analisi di tutti gli album in studio, da " Three Imaginary Boys " del 1979 a " 4:13 Dreams ", ultimo disco pubblicato nel 2008.

Dal punk al rock in senso lato, passando per la new wave definendo i contorni del movimento dark. I Cure sono stati una delle band più incisive a cavallo tra gli anni 80 e 90, trasformandosi poi in icone capaci di scavalcare i confini del proprio recinto di fan, dedicandosi, negli ultimi 15 anni, soprattutto all'autocelebrazione della propria storia con eventi live spesso oceanici. Il libro è una cavalcata attraverso la musica e gli aneddoti del gruppo valorizzata da preziose foto d'archivio, dal contributo del curatore, Federico Guglielmi, e dai pezzi di diverse firme del giornalismo musicale italiano: Alessandro Andolina, Beppe Badino, Michele Benetello, Piergiorgio Brunelli, Eddy Cilìa, Andrea Olcese, Giancarlo Turra, Carlo Villa, Marco Zatterin.

Ufficio stampa

Un volume decisamente completo, dove alle analisi dei dischi, che comprendono per forza di cose il racconto del periodo in cui questi sono stati realizzati, si associano continui focus su dettagli importanti, personaggi di contorno o episodi da sottolineare, senza considerare la riproposizione di interviste integrali realizzate all'epoca a Smith o ad altri componenti della band da alcuni degli autori del volume. Documenti interessanti non solo perché riportano la voce dei diretti protagonisti ma perché rappresentano fotografie del loro pensiero su musica e situazioni senza che questo, come spesso accade, sia stato alterato dal filtro del tempo.

E se il cuore del libro sono i dischi in studio, altrettanto interessanti sono le appendici finali. Una dedicata alle antologie e una alla corposa (soprattutto negli ultimi anni) discografia live. A chiudere poi c'è una ulteriore approfondimento sulle 30 canzoni da ricordare degli anni d'oro della band, quelli che vanno dal 1978 al 1992.

THE CURE - TUTTI GLI ALBUM

Casa editrice Il Castello

Ppgg 208, € 29,00