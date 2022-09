Ligabue all'Arena di Verona con sette concerti

Dopo Campovolo, il tour di Ligabue è partito martedì 27 settembre all'Arena e riprenderà giovedì 29 e 30 settembre e poi 1, 3, 4 e 6 ottobre. Nel mese di ottobre Ligabue sarà poi protagonista di quattro concerti nelle principali citta' europee: 26 ottobre al Razzmatazz di Barcellona, 28 ottobre al Cirque Royal di Bruxelles, 30 ottobre al Bataclan di Parigi, 31 ottobre al 02 Shepherd's Bush Empire di Londra.

L'ultimo singolo e il libro

- "Non cambierei questa vita con nessun'altra" è l'ultimo brano di Ligabue, attualmente in rotazione radiofonica e accompagnato da un video, diretto dallo stesso Liga insieme a Riccardo Guarneri. È disponibile inoltre in libreria e negli store digitali "Una storia", l'autobiografia di Ligabue in cui per la prima volta racconta la sua storia, quella più intima, personale e famigliare, e ne fa un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi.

I 30 anni di carriera al Campovolo

- I trent'anni di carriera Ligabue non poteva che festeggiarli a Campovolo, con il suo quarto concerto-evento (il primo nel 2005, il secondo nel 2011 e il terzo nel 2015). Il 4 giugno il cantautore è tornato alla sua dimensione preferita , quella del live, accompagnato da molti ospiti. Sul palco per i suoi "30 anni in un (nuovo) giorno" Loredana Bertè, Francesco De Gregori, Elisa, Eugenio Finardi, Gazzelle e Mauro Pagani. "Vi devo ringraziare non solo per quello che mi avete fatto vedere stasera, ma ho bisogno di ringraziarvi anche per quello che mi avete regalato in questi 30 e passa anni. Mi avete regalato una vita bellissima!". E' il messaggio che Luciano Ligabue ha postato su Facebook subito dopo la fine del concerto alla RCF Arena di Reggio Emilia, davanti a 103mila persone.

Ligabue e il "rivale" di sempre Vasco Rossi

- "È una storia da cui mi è venuta una grande sofferenza. Ma nulla e nessuno riusciranno a farmi diventare antipatico Vasco Rossi . L'ho sempre rispettato e lo rispetterò sempre", confessa Ligabue in un'intervista al quotidiano Il Corriere della Sera parlando del rocker di Zocca. Argomento affrontato anche nell'ultimo libro.

Il ricordo doloroso del figlio Leon

- Al Corriere della Sera Ligabue ha parlato anche del figlio Leon, morto appena nato, evento che ha profondamente segnato la vita di coppia e che è raccontato tra le pagine del libro: "Ce lo fecero vedere. Me lo ritrovai in mano. Aveva i tratti della mamma. L'ho fatto seppellire in un cimitero che ha un angolo chiamato degli angeli. All'inizio mia moglie Barbara ci andava tutti i giorni. Si sentiva come se il suo corpo fosse diventato marcio, incapace di dare la vita... Un pensiero ingiusto, ma il suo "sentire" la faceva stare così. Solo chi ci è passato lo capisce".