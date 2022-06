Ligabue torna a Campovolo davanti a oltre 100mila fan: "Finalmente" | E apre il concerto dei 30 anni di carriera con una bandiera della pace

Non poteva che essere così la festa, che si è fatta attendere due anni a causa della pandemia di Covid, per celebrare la straordinaria carriera di Luciano. Un evento in data unica che sabato 4 giugno ha inaugurato la nuova, che ha la particolarità di avere una pendenza del 5% e di essere costruita in larghezza e non in lunghezza, in modo da avere il pubblico più vicino. Il cantautore è tornato finalmente alla sua dimensione preferita, quella del live, accompagnato da molti ospiti. Sul palco per i suoi "30 anni in un (nuovo) giorno". Assente Piero Pelù, a causa di un infortunio avuto nei giorni scorsi durante un suo concerto all'Alcatraz di Milano

Prima di far spazio alla musica, un gesto importante e quantomai attuale.

Claudio Maioli

Non cambierei questa vita con nessun'altra

C***o era ora, dopo due anni il tappo lo togliamo noi perché abbiamo vinto noi"

, amico e storico manager del cantante, ha issato sul palco le bandiere della pace per dire no alla guerra in Ucraina. Il concerto si è aperto con "", brano rilasciato a sorpresa il 3 aprile di quest’anno. Proprio in occasione dell'uscita della canzone, Ligabue aveva lanciato una sfida ai suoi fan. “Voglio pensare che chi verrà a Campovolo la impari a memoria per non lasciarmela cantare da solo", avevo detto. E, ovviamente, la sfida è stata vinta: un coro unico ha accompagnato il cantautore nel suo ingresso sul palco. ", ha detto salutando il suo pubblico.

Ma nel suo

quarto concerto-evento a Campovolo

Balliamo sul mondo

Certe notti

Ho messo via

Urlando contro il cielo

Sogni di rock and roll

duetti con gli ospiti

Loredana Bertè

Ho smesso di tacere

Eugenio Finardi

Musica ribelle

Gazzelle "L'amore conta"

Buonanotte all'Italia

Francesco De Gregori

Mauro Pagani

Il mio nome è mai più

A modo tuo

(il primo nel 2005, il secondo nel 2011 e il terzo nel 2015) non potevano mancare i classici della discografia di Liga, composta da ben 13 album. Quei brani che hanno segnato la carriera del cantautore e che hanno attraversato diverse generazioni. Da "" a "", da "" a "", fino ad arrivare a "", Liga ha cantato i suoi più grandi successi.Emozionanti i. ConLigabue ha cantato "", brano contro la violenza sulle donne. "A 16 anni sono stata massacrata di botte e violentata - ha raccontato la cantante -. Ogni sei ore in Italia c'è un femminicidio e io adesso ho smesso di tacere". ConLuciano ha interpretato "", accompagnato dalle immagini delle lotte studentesche degli anni 70 e da fotografie dello storico concerto evento del 1976 al Parco Lambro a Milano. Con, che il cantautore romano aveva interpretato sui social tempo fa. "" è stata scelta percon alle spalle fotografie di personaggi italiani che hanno segnato la storia del nostro Paese come Totò, Fabrizio De Andrè, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Sandro Pertini, Piepaolo Pasolini, Sandra e Raimondo Vianello, Gigi Proietti e molti altri; conil cantante ha interpretato ""; infine con Elisa "".

Un

omaggio speciale

a Gino Strada

durante

Bar Mario

cinque concerti all’Arena di Verona

in Europa

Barcellona

Bruxelles

Parigi

Londra

è stato dedicatoil brano "" Claudio Maioli è salito sul palco indossando una maglietta con la scritta "Io non sono un pacifista, io sono contro la guerra", citazione del fondatore di Emergency, scomparso il 13 agosto 2021. A coronare il sogno di oltre 103mila fan i fuochi d'artificio, che hanno illuminato l'RCF Arena per celebrare la fine dell'evento.Dopo Campovolo, Ligabue tornerà a settembre con: il 27, 29 e 30 settembre e poi l'1 e il 3 ottobre. Dall’Italia il cantautore volerà: il 26 ottobre al Razzmatazz di, il 28 ottobre al Cinque Royal di, il 30 ottobre al Bataclan die il 31 ottobre all'O2 Shepherd’s Bush Empire di