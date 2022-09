Marracash alla conquista di Milano, riparte la tournée del king del rap

Dopo la data zero a Jesolo, la partenza non poteva non essere che dalla sua Milano . Da martedì 13 settembre, il king del rap si prepara a conquistare la sua città con quello che si preannuncia un enorme trionfo di pubblico, grazie agli oltre 67mila fan che si apprestano a popolare il Mediolanum Forum nelle 6 date del 13, 14, 16, 18, 20 e 21 settembre.

Già da tempo sono 5 i live sold out a Milano e restano gli ultimissimi biglietti per la data del 18 settembre. "Persone Tour", organizzato da Friends & Partners, continua con 17 appuntamenti nei palasport italiani e un concerto esclusivo nella magnifica Arena di Verona. Il tour ha già registrato il tutto esaurito in ognuna delle città interessate, con una vendita totale che supera i 150mila biglietti.

Per il tour indoor, Marracash ha preparato uno show inedito e curato nei minimi dettagli: una produzione maestosa che vedrà il rapper in compagnia dalla sua band, per regalarci un’emozione unica sotto i palchi dei palazzetti più importanti di Italia. In scaletta saranno presenti i brani dei suoi ultimi due album da record: "Noi, loro, gli altri", vincitore della Targa Tenco 2022 per la categoria "miglior Disco in assoluto" e certificato quattro volte platino, e "Persona", disco più venduto del 2020 che ha conquistato a oggi ben sei dischi di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).