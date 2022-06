Ultimo, il tour negli stadi del cantautore romano parte da Bibione: "Finalmente posso dare un senso alla mia vita"

L'artista, classe 1996,

ha aperto il concerto con "Buongiorno vita"

oltre 28mila presenti allo Stadio Comunale di Bibione

Ah belli! Come state?

il live ha attraversato i cinque anni di successi

Un momento simpatico

medley

un breve ma efficace discorso

trovate la vostra passione, qualcosa per cui valga la pena vivere

A chiudere il concerto, come di consueto, "Sogni appesi"

le immagini che ripercorrono la sua storia

una grande struttura a forma di "U" come Ultimo

Vincitore di 52 dischi di platino e 16 dischi d'oro

, brano contenuto nel suo quarto album "Solo", uscito nel 2021, dopo "Pianeti" del 2017, "Peter Pan" del 2018 e “Colpa delle favole” del 2019. Non solo, perché il 25 maggio, ad appena pochi giorni dall’inizio del tour, ha regalato al suo pubblico il brano "Vieni nel mio cuore". "La canzone per i nostri stadi", aveva scritto sui social. E così è stato. Ultimo ha interpretato per la prima volta live la nuova canzone, imparata a memoria in pochissimi giorni dagliDopo quanto tempo... è un sogno, che bellezza", le sue prime parole dal palco. Visibilmente emozionato, l’artista nato e cresciuto a San Basilio, quartiere della periferia romana, ha ripercorso la sua breve ma ricca carriera.Da "Dove il mare finisce" a "Piccola stella", per arrivare a "Sul finale" e "Cascare nei tuoi occhi", fino a "Pianeti", "Colpa delle favole" e "Ti dedico il silenzio",del cantautore. "Un live equilibrato, con canzoni di tutti gli album per rispetto di chi ha acquistato i biglietti due anni e mezzo fa", ha chiarito.è arrivato in occasione deldi "Non sapere mai dove si va", "Supereroi", "Il bambino che contava le stelle", "Quella casa che avevamo in mente", "L'unica forza che ho", "Stasera" e "Peter Pan". Ultimo ha portato sul palco un bicchiere di vino rosso e avvicinandosi al pubblico ha detto: "Brindo alla vostra".Prima di "La stella più fragile dell'universo" si è ritagliato un momento per: "Io parlo poco, ma voglio dirvi una cosa senza la pretesa di insegnarvi niente. Voglio parlare di passioni e darvi un consiglio:. Per me è stata la musica. Prima stavo in cameretta, ora guardate quanto è diventata grande"., ormai diventato un inno per il pubblico da urlare a squarciagola, mentre per Ultimo il senso del suo nome e della sua missione. Sui maxischermi sono passate veloci: i primi saggi di pianoforte da bambino, la strada verso i live, le emozioni del Colosseo vuoto in contrasto con la moltitudine di gente nei palazzetti e all’Olimpico, trasformato in volta celeste dalle luci dei telefoni.A illuminare il cantautore e il pubblico, sul palco è stata costruita. Per la prima volta in Italia, sono stati utilizzati 108 punti laser a scansione di varie potenze, che hanno creato scenografie architetturali tridimensionali., per Moriconi quello che più conta sono i live. Durante lo stop forzato dalle norme anti-Covid, il cantante non ha mai nascosto la sua insofferenza e la sua voglia di tornare tra il suo pubblico.

Ora, dopo il successo di Bibione, è pronto ad affrontare

gli altri appuntamenti

Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019

parte dell'incasso ricavato

ULTIMO STADI 2022

lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali

: 11 e 12 giugno a Firenze, 17 giugno ad Ancona, 22 giugno a Torino, 25 e 26 giugno a Napoli, 30 giugno a Modena, 3 luglio a Bari, 7 luglio a Pescara, 11e 12 luglio a Catania, 17 luglio a Roma, 23 e 24 luglio a Milano.Ultimo,, ha deciso di devolveredalla vendita dei biglietti diai progetti di, dove nel 2020 è stato per la sua prima missione sul campo.