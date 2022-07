Concerto di Harry Styles a Bologna, il cantante inglese canta "Se telefonando" di Mina

Il cantautore inglese si è esibito all'Unipol Arena, nel primo dei suoi due concerti in Italia (il secondo è previsto a Torino). Durante lo show ha voluto omaggiare il nostro Paese in un modo davvero particolare. Styles ha intonato sul palco " Se telefonando " di Mina, canzone del 1966, poi reinterpretata da Nek nel 2015.

Leggi Anche Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out

Il pubblico presente al "Love On Tour 2022" ha molto apprezzato l'iniziativa del cantante, tanto che ha interpretato tutto il ritornello. Oltre a venire molto spesso in vacanza in Italia, Harry Styles ha dimostrato di saper parlare la nostra lingua. In apertura del concerto a Bologna ha, infatti, tenuto un breve discorso in italiano: "

Sto imparando l’italiano

a tutti voi va il mio amore

Stasera vorrei che foste liberi di essere chi volete

, ma molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me. Alcuni dei momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia, e sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato. Quindi. Grazie di essere qui.".

Il successo del cantautore britannico è inarrestabile. In Texas un'università ha addirittura deciso di dedicargli

un corso di laurea

cultura pop europea

. "Questo corso si concentra sul musicista Harry Styles e sullaper comprendere lo sviluppo culturale e politico della celebrità moderna in relazione a questioni di genere e sessualità, razza, classe, globalizzazione, media, culto dei fan, cultura di Internet e consumismo", si legge nella presentazione del percorso di studi, che sarà aperto ad appena 20 studenti a partire dalla primavera 2023.