Per i Rolling Stones il tempo sembra essersi fermato: i 60mila di San Siro in delirio

Non sono numeri uscita sulla ruota del lotto ma rispettivamente gli anni di carriera dei Rolling Stones , le età di Mick Jagger e Keith Richards e quella di Ron Wood . Numeri che sembrerebbero fare a pugni con il concetto di rocker. Ma la band con quel diavolo che spesso ha fatto capolino nelle sue canzoni pare aver fatto un patto davvero proficuo e così ancora una volta ha conquistato San Siro senza mostrare cedimenti. L'unica tappa italiana del " Sixty tour " è stata un vero trionfo, con Jagger sugli scudi a cantare una ventina di brani saltando e correndo come un ventenne in barba all'età e al Covid contratto pochi giorni fa.

Rolling Stones in concerto a Milano, fan in delirio

Un concerto dal sapore particolare. Perché potrebbe essere l'ultimo sul suolo italiano di questa band che ha fatto la storia del rock, e perché è stato il primo senza il batterista

Charlie Watts

Street Fighting Man

, scomparso nell'agosto 2021. E lo show si è aperto proprio con un video omaggio a Watts. "Questo è il nostro primo tour senza Charlie e ci manca tantissimo" ha detto in italiano Jagger prima di dare il via alla carrellata di canzoni. Ad aprire la scaletta, dopo la voce fuori campo che annuncia al pubblico "Ladies and gentlemen The Rolling Stones", la storica "", dall'album "Beggars Banquet", datato 1968, considerata la canzone più politica del gruppo.

"Ciao Milano, come va? Che bello tornare qui". Sono state queste le prime parole in italiano di Jagger prima di intonare "

19th nervous Breakdown

Out of Time

Wild Horses

You Can't Always Get What You Want"

Living in a Ghost Town

", anno 1966. E' su "" che San Siro si è fatta un'unica voce. "Siete famosi per il canto, adesso tocca a voi" l'invito della voce degli Stones per "": il Meazza si accende di luci, mentre iniziano a cadere le prime gocce di pioggia. San Siro, istigato da Jagger che imbraccia la chitarra, diventa poi un gigantesco karaoke per ", mentre ascolta assorto la più contemplativa "", il brano scritto in piena pandemia, che Jagger accompagna con l'armonica. "Che bello essere di nuovo qui, anche se è più caldo del quinto girone dell'inferno" dice ancora Jagger, presentando poi tutta la band, salutata da fragorosi applausi.

Tocca poi a Richards tirare fuori la voce per "

You Got the Silver

Connection

Miss You

Paint it Black

Sympathy for the Devil

Jumpin' Jack Flash

Start Me Up

", brano del 1969 di cui è da poco uscita una cover di Cat Power, e "" del 1967. Il tempo di un cambio di abito per mister Jagger e via alla cavalcata finale, un'infilata di pezzi da novanta, da "" a "", da "" a "", passando per "Midnight Rambler" e "", mentre sui tre maxi schermi incastonati nella gigantesca scenografia a strisce rosse e gialle, simili a fiamme, rimbalzano le immagini della band e alcuni video. Prima dei bis Jagger ringrazia il pubblico ricordando come "55 anni fa abbiamo fatto il nostro primo concerto in Italia, grazie di essere ancora qui con noi".

Nell'attesa degli encore, la linguaccia della band si tinge nei colori dell'Ucraina, richiamati anche dal look di Keith Richards, con cappellino giallo e camicia azzurra. Con le incendiarie "

Gimme Shelter

(I Can't Get No) Satisfaction

Prossima tappa ad Hyde Park

", accompagnata dalle immagini di palazzi bombardati, ulteriore richiamo alla guerra e cantata insieme alla corista, e "", il rito è compiuto., a Londra, il 25 giugno.